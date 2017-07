Sofia Coppola defiende aspecto "natural e imperfecto" de Kirsten Dunst

A lo largo de su prolífica trayectoria profesional, la cineasta Sofia Coppola ha otorgado un inusitado protagonismo a aquellos personajes que suelen pasar desapercibidos -cuando no son directamente marginados- en la sociedad contemporánea, lo que ha convertido muchas de sus obras en auténticas películas de culto.

Para ello, la hija del legendario Francis Ford Coppola ha querido contar con actores que, como la mayoría de los mortales, también presentan ciertos rasgos que no encajan en los rígidos e irreales cánones de belleza impuestos desde Hollywood.

Es el caso, por ejemplo, de la actriz Kirsten Dunst. A pesar de su innegable belleza, a la protagonista de 'Las vírgenes suicidas' siempre la ha acompañado la 'cruz' de tener una sonrisa irregular, con los dos incisivos laterales que sobresalen ligeramente por encima del resto.

Sin embargo, para la realizadora estadounidense esta es una de las particularidades que hacen de ella una aliada ideal en su misión de proyectar una imagen más terrenal de las mujeres.

"Existe esta presión sobre las mujeres que las obliga a estar perfectas en todo momento. Hay muchas actrices que tienen los dientes perfectos y todo muy simétrico. A mí me encantan los rostros naturales e imperfectos. Creo que es mucho más interesante. Pienso que actualmente se aspira a un prototipo concreto de belleza, mientras que en el pasado existían diferentes tipos de rostro, como por ejemplo es el caso de las actrices de los setenta. Ahora, las actrices tienen que ser como modelos, pero a mí siempre me han atraído más las mujeres que parecen reales", asegura en conversación con la revista Stylist.

Las dos artistas volvieron a unir fuerzas recientemente para el rodaje del remake de 'El seductor' (1971), su tercer filme juntas y el octavo en la carrera de Sofia, en el que la de New Jersey da vida a la maestra Edwina Morrow en el contexto de la guerra civil americana del siglo XIX.

Aunque hace unas semanas Kirsten parecía confirmar los rumores que apuntaban que la directora le había pedido que perdiera unos kilos para dotar al rol de mayor credibilidad -a lo que ella respondió ingeniosamente que no porque no le gusta hacer ejercicio y le gustan demasiado las alitas de pollo-, ahora sin embargo la también productora ha querido desmentir estos rumores.

"No recuerdo cómo fue, pero sí que recuerdo que hablamos sobre el papel y quizás le dije: 'Oh, pasa durante la guerra civil, así que todos deberían aparentar que no tienen demasiadas cosas', o algo por el estilo. Pero no le exactamente que tenía que adelgazar", aclara en la misma entrevista.

Las declaraciones de la oscarizada guionista llegan solo unos días después de que su musa y amiga le atribuyera un papel fundamental -las dos artistas se conocen desde los 16 años y mantienen una relación casi fraternal- en el desarrollo de su autoestima y de la seguridad que ahora exhibe en relación con su físico.

"Siempre he visto a Sofia como una hermana mayor muy enrollada. Recuerdo que me dijo: 'Me gustan tus dientes, no te los arregles nunca', así que cuando me pidieron que lo hiciera cuando tenía 20 años para un papel, les dije: 'No, a Sofia le gustan. No los cambio'", recordaba recientemente en una entrevista a Vogue sobre el momento en el que los productores de 'Spider-Man' intentaron convencerla sin éxito de que corrigiera su dentadura.