Así es la vida de Sofia Richie junto a Scott Disick, contada por ella misma

Hace casi dos años que comenzaron a circular los primeros rumores que vinculaban sentimentalmente a Scott Disick con la joven Sofia Richie, una de las antiguas amigas de Kendall y Kylie Jenner, las hermanas pequeñas de su ex Kourtney Kardashian.

Los dos acontecimientos más sorprendentes que se han producido desde entonces han sido, en primer lugar, que su romance ha conseguido superar la prueba del paso del tiempo y de la diferencia de edad que les separa, y segundo que se ha desarrollado en una relativa intimidad bastante inusual en su círculo social.

Esa reticencia a compartir demasiado con el resto del mundo procedería principalmente de la modelo de 20 años, en vista de que el empresario no tuvo ningún problema en dejar entrar las cámaras del reality de los Kardashian en su hogar cuando aún compartía su vida con la madre de sus tres hijos.

"Me parece que mucha gente siente que tiene que 'probar' en cierto modo su relación en las redes sociales, y yo estoy contenta manteniéndola en privado. A ver, no es que no vaya a compartir nunca fotos nuestras, pero me gusta conservar una parcela que sea solo para mí", se justifica la hija del legendario Lionel Richie en una nueva entrevista a la revista Tatler.

Sofia tampoco comparte el gusto por la fiesta de su novio, que se cree que fue lo que acabó deteriorando su unión con Kourtney. En su lugar, ella prefiere organizar cenas con sus amigos o noches de juegos en su casa."No soy una chica fiestera y no me gustan para nada los paparazzi", afirma. "Da igual lo que hagamos, ir al cine o a un restaurante, al final siempre acabamos yéndonos a casa antes o después a ver una película", apunta para resumir su rutina junto a Scott.