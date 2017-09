Sofía Vergara vuelve a liderar la lista de las actrices mejor pagadas de la T.V

Aunque de momento en su trayectoria artística solo se encuentra un éxito televisivo de gran envergadura, su celebrado papel de Gloria Delgado-Pritchett en la longeva comedia 'Modern Family', este notable trabajo y su condición de embajadora de varias marcas de renombre han hecho de Sofía Vergara la actriz mejor pagada de la televisión por sexto año consecutivo, como ha revelado la revista Forbes en su listado anual de las féminas más poderosas de la industria.

Según el prestigioso medio, solo un cuarto de los 41,5 millones de dólares que se embolsó la artista colombiana entre 2016 y 2017 -antes de pagar sus correspondientes impuestos- proceden de su participación en la famosa serie estadounidense, mientras que el grueso de sus beneficios se desprenden de sus contratos publicitarios con marcas como CoverGirl, H&S y Pepsi."Nuestro departamento comercial es una maquina muy bien engrasada que funciona a la perfección. Incluso ahora, nuestro principal objetivo es el de seguir apelando a los espectadores de 'Modern Family' al tiempo que buscamos nuevos nichos de mercado fuera del programa", ha declarado el mánager de Sofía, Luis Balaguer, a Forbes.

Al igual que en los dos últimos años, la diva colombiana no ha tenido demasiada competición a la hora de revalidar su corona como la mujer más rentable de la escena televisiva, ya que su más inmediata perseguidora, Kaley Cuoco -quien gana un millón de dólares por cada episodio de 'The Big Bang Theory'- 'solo' ha generado 26 millones en el último año. El tercer puesto de la clasificación, sin embargo, sí que ha estado algo más disputado y de hecho lo comparten la veterana Ellen Pompeo ('Anatomía de Grey) y Mindy Kaling ('The Mindy Project') con los 13 millones que han ganado cada una en el último ejercicio.

Ya fuera del podio y en cuarto lugar se encuentra Mariska Hargitay ('Ley y Orden') con unos ingresos de 12,5 millones de dólares, seguida de Julie Bowen ('Modern Family'), Kerry Washington ('Scandal') y Priyanka Chopra ('Quantico'), quienes recibieron el año pasado 12, 11 y 10 millones, respectivamente.El listado de las actrices mejor pagadas de la pequeña pantalla lo completan Robin Wright, protagonista junto a Kevin Spacey de la aclamada 'House of Cards', quien se ha hecho con unos nueve millones de dólares, y Pauley Perrette ('NCIS'), quien la sigue muy de cerca con sus 8,5 millones de dólares.