Sofía Vergara protagoniza el error más divertido de los Globos de Oro

La actriz Sofía Vergara ni siquiera estaba nominada en esta ocasión, pero como de costumbre su arrolladora presencia, su espectacular vestido dorado y su sentido del humor hicieron de ella una de las grandes protagonistas de la ceremonia de los Globos de Oro que tuvo lugar ayer domingo en Los Ángeles. Y por si eso no fuera suficiente, la protagonista de 'Modern Family' cometió además un pequeño pero llamativo error durante su breve discurso en el escenario que terminó de posar todas las miradas sobre ella, un momento algo bochornoso del que, sin embargo, la intérprete salió airosa con la gracia y el carisma que tanto la caracterizan.

"La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood tiene esta tradición anal... Uy perdón, no quería decir anal, quería decir que tienen esta tradición de ano... Tienen esta tradición que hacen todos los años....", reza parte de la embarazosa alocución que ofreció la colombiana ante las risas de todos los asistentes, que dejaba patente su dificultad a la hora de pronunciar en inglés la palabra "anual".

No obstante, en las redes sociales no ha dejado de especularse con la posibilidad de que la divertida confusión no fuera precisamente casual, sino parte de una elaborada broma con la que incidir en el carácter más relajado de esta gala de premios, considerada no solo la antesala de los Óscar sino también el encuentro en que las estrellas de Hollywood suelen dar rienda suelta a su lado más excéntrico gracias a las numerosas botellas de champán con las que son agasajados por la organización.

De hecho, la propia Sofía ha dejado entrever en su perfil de Instagram que los problemas de pronunciación que exhibió durante la ceremonia estaban preparados de antemano con el objetivo de contribuir a que el evento fuera aún más distendido si cabe.

"Aparezco muy solitaria entre bambalinas, pero la verdad es que estaba acabando de preparar mi broma sobre el a*o, ¡¡¡jajajajja!!! Se trata de entretener al personal, ¿no?", escribía posteriormente junto a una imagen que la retrata completamente inmersa en sus pensamientos antes de salir al escenario.