Sofía Vergara se siente más segura de sí misma con maquillaje

A diferencia de aquellas celebridades que han venido apostando por un look más natural para restar importancia a las consideradas imperfecciones y desafiar los estrictos cánones de belleza que imperan en el mundo del espectáculo, la actriz Sofía Vergara ha echado mano de su transparencia habitual para confesar que ella no está dispuesta a renunciar al maquillaje y, de este modo, prescindir de una herramienta que le resulta muy útil para realzar su innegable belleza y elevar ligeramente su autoestima.

"Me encantaría poder decirte que me siento más segura de mí misma cuando me levanto por la mañana al natural, pero te estaría mintiendo. Me siento fenomenal cuando llevo maquillaje y cuando me peinan profesionales", ha asegurado la intérprete colombiana en conversación con el portal 'Entertainment Tonight', demostrando de paso que hay tantos enfoques como personalidades diversas en lo que a cultivar el amor propio se refiere.

De hecho, la artista colombiana también ha dejado patente que su físico y su acertado sentido de la moda no son ni mucho menos las únicas fuentes de las que bebe su confianza personal, ya que Sofía atribuye fundamentalmente a sus seres queridos, y a esa red de seguridad que conforma su presencia constante en su día a día, el momento de estabilidad y optimismo que ha venido atravesando en estos últimos años.

"Creo que es muy importante rodearte siempre de gente que te quiere y a la que quieres, con la que te diviertes y que se preocupa de ti. Yo amo a mi familia, a mi hijo, a mi marido y a todas las mujeres de mi entorno", ha explicado la actriz en referencia al también actor Joe Manganiello, con el que contrajo matrimonio en 2015, a su hijo Manolo (26), fruto de su noviazgo de juventud con Joe Gonzalez, y a esa fortaleza que le han inculcado las mujeres de su familia.