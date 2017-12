Solange Knowles padece un trastorno del sistema nervioso autónomo

Tras cinco meses de silencio, la cantante Solange Knowles ha decidido sincerarse acerca de la batalla que mantiene contra una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso autónomo y que ahora le ha obligado a cancelar en el último momento su participación en un festival sudafricano por orden de sus médicos, quienes no consideran que esté lo suficientemente en forma como para volar.

"He escrito, borrado y vuelto a escribir esto unas cinco veces... Aún no estoy segura de cuánto quiero compartir exactamente. Sin embargo, es muy importante para mí que la gente de Sudáfrica, un lugar que guarda un significado muy especial para mí y que me ha dado tanto, sepa por qué no voy a actuar en el Afro Punk esta Nochevieja", arranca el mensaje compartido en sus redes sociales por la artista, tras decidir que el cariño que siente por sus fans pesaba más que su deseo de mantener la información acerca de su condición en su ámbito más estrictamente privado.

"En los últimos cinco meses he estado tratándome discretamente y trabajando en un trastorno nervioso. Ha sido un viaje que no me ha resulta sencillo... a veces me siento bien, y a veces no tanto. Es un diagnóstico muy complicado, y aún estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, pero por el momento mis médicos no me han dado el visto bueno para hacer un vuelo tan largo y ofrecer justo después un show en riguroso directo.

No puedo expresar con palabras lo mucho que me entristece y cuánto lamento no poder actuar para vosotros; no hay ningún otro lugar en el que deseara estar que no sea allí, con toda mi familia, y dando la bienvenida al 2018 con vosotros", ha añadido, prometiendo que compensaría a sus seguidores en cuanto se le presentara la oportunidad.

Al mismo tiempo, la artista también ha querido dar gracias a todas aquellas personas con las que ha trabajado a lo largo de los últimos meses y que estaban al corriente de sus problemas de salud, pero que en ningún momento lo filtraron a la prensa.Por ahora, la hermana menor de Beyoncé no ha querido especificar qué tipo de disautonomía le ha sido diagnosticada, aunque lo cierto es que todas ellas tienen en común que afectan al sistema que controlan las funciones corporales involuntarias.