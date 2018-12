Solaris Barba regresa a Panamá tras coronarse como Miss Mundo América

Luego de haberse coronado como la nueva Miss Mundo América 2018 el pasado 8 de diciembre, Solaris Barba llegó a Panamá este martes y fue recibida con tamboritos y mucha alegría, por parte de sus familiares y amigos que la estaban esperando en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

"Estoy muy feliz y muy contenta de este logro, no es solamente para mí, es para Panamá, la verdad es que todavía no me lo creo, trabajar durante un año y llegar un mes, estar con 119 chicas, conocer 119 historias distintas, culturas…y estoy muy feliz de haber llegado tan lejos", expresó la nueva Reina de América.

Asimismo, informó que durante un año estará viajando con las demás reinas continentales junto con la actual Miss Mundo, Vanessa Ponce, y que también vendrán a Panamá.

Con respecto al recibimiento que le dieron al llegar a suelo panameño, manifestó que "estoy impresionada porque no me lo esperaba, muchas personas no sabían que hoy era mi día de llegada".