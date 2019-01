Sophie Ellis-Bextor da la bienvenida a su quinto hijo

La cantante Sophie Ellis-Bextor ha recurrido a sus redes sociales para anunciar oficialmente, solo unas horas después de su nacimiento, que ya tiene entre sus brazos al quinto retoño de su sólido matrimonio con Richard Jones, un niño "precioso" al que ambos han llamado Mickey y que ha llegado al mundo con un peso de algo más de tres kilos.

"¡Ya está aquí! Mickey Jones ha nacido hoy mismo [este martes, día 8 de enero] con un peso de siete libras y una onza... ¡Y es absolutamente precioso!", ha escrito emocionada la intérprete británica en su perfil de Instagram, al que ha añadido una imagen del recién nacido y de su orgulloso padre mirándole con adoración.

"Bienvenido a nuestra extraña familia, dulce pequeñín. ¡Estamos tan contentos de que todo haya salido bien!", ha añadido la vocalista en la misma publicación.Hace solo unos días, la autora del inolvidable 'Murder on the Dance floor' ya avisaba a todos sus seguidores de la esfera virtual que la llegada de la criatura era inminente y, sobre todo, que ella estaba más que preparada para disfrutar finalmente de su compañía algo más lejos de su vientre.

"Ya estoy lista para el siguiente capítulo", aseguraba con entusiasmo la también madre de Sonny (14), Kit (9), Ray (6) y Jesse (3).Fue ya en el último trimestre del año cuando Sophie se animó a ofrecer públicamente la noticia de su quinto y "surrealista" embarazo a su paso por la emisora BBC Radio 2, en la que no dudó en afirmar, además, que su próximo trabajo discográfico saldría a la venta poco después del nacimiento de su esperado retoño, tan pronto como se recuperara del parto y pudiera poner en orden todos sus asuntos.

"Mi nuevo álbum ['The Song Diaries'] saldrá un poco después de que dé a luz a mi quinto hijo, lo cual me parece surrealista solo de pensarlo. La verdad es que lo llevo muy bien, mi vida familiar es un poco caótica, pero al mismo tiempo creo que ya me he acostumbrado al caos... Tiendes a relajarte cuando te asientas en esa dinámica", explicaba el pasado mes de noviembre.