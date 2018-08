Sophie Turner explica por qué rompió a llorar en las calles de Nueva York

Esta semana Sophie Turner era fotografiada por las calles de Nueva York acompañada de su prometido Joe Jonas mientras lloraba de forma desconsolada. Las imágenes no tardaron en volverse virales en las redes sociales -al igual que ya sucedió también hace días con otras de Justin Bieber en una situación muy similar con su chica Hailey Baldwin- debido en gran parte a la curiosidad de sus fans, que se preguntaban si se encontraban ante los primeros indicios de una crisis entre la pareja.

Sin embargo, la protagonista de 'Juego de tronos' se ha encargado de aclarar ahora vía Twitter que ese no era el caso y que, en realidad, su futuro marido se había portado como todo un caballero tratando de consolarla."Gracias a Dios que tengo un prometido tan cariñoso. La regla es muy jo**da", ha bromeado sin dudar de incorporar a su tablón las tan comentadas instantáneas.

Esas palabras que atribuían sus lágrimas a un desequilibrio hormonal, no terminaron de convencer a algunos sus seguidores, que la acusaron de estar inventándose una excusa para salir al paso de los rumores, a lo que ella respondió de nuevo con toda la sinceridad posible: "A ver... ¿alguna vez habéis tenido calambres?", para justificar así su reacción en aquel momento sin importar que se encontrara ante decenas de curiosos.

Y hasta allí llegan las explicaciones sobre su vida privada que está dispuesta a dar la intérprete, ya que siempre se ha enorgullecido de mantener su relación en la más estricta privacidad."Soy más feliz de lo que lo había sido nunca antes, mantengo una relación muy sana. Durante un tiempo me aislé por completo del mundo y había olvidado las cosas divertidas de la vida: salir con los amigos, ir a cenar sin tener que preocuparte de nada más... Y la gente que he conocido últimamente han vuelto a sacar esa faceta mía. Eso te ayuda a superar tus propias inseguridades. Ahora ya no me preocupan esas cosas por las que antes solía torturarme", aseguraba acerca de cómo había cambiado su día a día gracias a su chico.