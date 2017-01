Soraya Arnelas no tiene prisa alguna por casarse

Ahora que está inmersa en la recta final del embarazo que la llevará a recibir próximamente a su primera hija, a quien ya ha llamado Manuela, la cantante Soraya Arnelas ha querido intensificar de alguna forma su presencia en la vida pública antes de abandonarla definitivamente para centrarse en su primera experiencia maternal, entre otras cosas para dejar claro que la llegada de su niña es lo único que necesita en estos momentos para reforzar la sólida vida familiar que ha construido junto a su pareja, el modelo Miguel Ángel Herrera.

"La boda nunca me ha parecido prioritaria, ya que la unión más fuerte que puede haber en una pareja es la de un hijo, aunque si me lo pidiera le diría que sí", explicó la extremeña a su paso por el programa de televisión '¡Qué tiempo tan feliz!', adonde acudió, en sus propias palabras, para "despedirse" de los medios de comunicación antes de regresar con su primogénita en brazos: "La voy a presentar una vez, para que la vea todo el mundo, pero no la voy a sobreexponer, eso que lo decida ella en su momento", aseveró.

Aunque la artista ha venido asegurando a lo largo de todo el proceso de gestación que no había sufrido ningún tipo de complicación o malestar, ahora admite que ya se está sintiendo algo "pesada" y que, por tanto, necesitará llevar un estilo de vida más relajado hasta que esté totalmente recuperada del parto y pueda así iniciar la gira de verano que tiene programada para este mes de mayo.Antes de decir adiós a la vida pública durante unos meses, Soraya ha querido desvelar ante la opinión pública las razones que se esconden bajo el nombre que ambos han elegido para la pequeña, que constituye nada menos que todo un homenaje a una de las mujeres que han dejado huella en su vida.

"Se llamará Manuela de Gracia, porque mi abuela, un pilar muy importante en mi familia, se llamaba así y ahora faltaba una Manuela en nuestras vidas", se sinceró.