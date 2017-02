Soraya Arnelas no renuncia a la actividad física en la recta final del embarazo

La cantante Soraya Arnelas no está dispuesta a seguir esperando sentada que su pequeña Manuela Grace, quien parece resistirse a abandonar el vientre de su famosa madre, se decida a experimentar en primera persona las maravillas del mundo exterior, por lo que la intérprete extremeña ha aprovechado este fin de semana, entre otras cosas, para sacar el máximo partido a la nieve junto a las otras dos criaturas por las que siente auténtica devoción: sus simpáticos perritos.

"Día en la nieve, cómo se lo están pasando los perritos", escribió ilusionada en su perfil de Instagram al publicar dos vídeos que dejan patente lo mucho que se estaban divirtiendo sus adoradas mascotas en el madrileño Puerto de Navacerrada.

De esta manera, la estrella de la música demuestra una vez más que su avanzado estado de gestación, al menos de momento, no ha sido obstáculo alguno para poder seguir llevando ese estilo de vida activo y enérgico que siempre le ha caracterizado, una dinámica que también se puso de manifiesto cuando Soraya decidió acudir recientemente al multitudinario concierto de Isabel Pantoja en Madrid o, meses atrás y en plena temporada navideña, cuando la propia artista se presentó en la sala Joy Eslava de la capital para ofrecer un íntimo recital de despedida junto a un grupo de privilegiados seguidores.

Soraya tampoco parece tener intención alguna de tomarse un descanso de su labor televisiva hasta que Manuela no ofrezca signos inequívocos de su inminente llegada al mundo, ya que este fin de semana no dudaba en lucir embarazo durante la emisión del programa cazatalentos 'Tu sí que vales' en el que ejerce como miembro del jurado.Eso sí, que la popular intérprete esté apurando hasta el final para seguir cumpliendo sus compromisos profesionales no implica que no tenga prisa por tener ya en sus brazos a la que será su primogénita, como revelaba la semana pasada a través de la esfera virtual."Manuela, ¡estás tardando! Ayer era luna llena, y aunque noté molestias, Manuela dijo que no salía. Pues nada, a seguir esperando", escribía en Instagram.