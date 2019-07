Sorpresa: Ariel Winter, de "Modern Family", es realmente rubia

A lo largo de la última década, el público ha visto cómo Ariel Winter se hacía mayor gracias a "Modern Family" y a su papel de Alex Dunphy.

En ese tiempo ha pasado de ser una preadolescente a una joven de 21 años y, como era de esperar, su aspecto físico ha sufrido una serie de cambios que han incluido sin limitarse a varios cambios de color de pelo.

En las diez temporadas de la serie, la actriz ha lucido siempre una melena negra que recientemente ha cambiado por un tono pelirrojo anaranjado aprovechando que el rodaje había concluido, después de probar suerte con el caoba en el pasado y cambiar su look con muchas pelucas.

Lo que muy pocos saben es que, al igual que su compañera de reparto Sofía Vergara, que se dio a conocer en el mundo anglosajón como un 'sex-symbol' latino con una cabellera oscura, ella es en realidad rubia natural.

"La gente nunca se lo imagina, pero mi pelo natural es de un tono rubio ceniza. Soy del tipo de personas que tienen las cejas y los ojos oscuros aunque sean rubias. En el pasado me he teñido tantas veces que ahora lo único que me importa es que mi pelo esté sano", ha explicado en declaraciones a People.

Los requisitos de su trabajo para la pequeña pantalla le han impedido "experimentar" con su imagen tanto como le gustaría, de ahí que siempre trate de aprovechar al máximo cada ventana de oportunidad que se le presenta.

"Por eso, cada vez que me arreglo el pelo, me siento como una mujer nueva", ha confesado.