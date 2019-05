Soulja Boy: condenado a 8 meses de prisión por violar los términos de su libertad condicional

El rapero Soulja Boy ha sido condenado a ocho meses de cárcel como resultado de la violación de los términos de la libertad condicional que se deriva de una investigación contra él por el supuesto secuestro y asalto de su entonces novia.

El músico, que ya se encontraba en prisión de forma preventiva desde principios de este mes y a la espera de la vista oral que se celebró ayer martes, tendrá que pasar los próximos 200 días entre rejas después de que el juez le haya convalidado 40 días por el tiempo que ya llevaba privado de libertad.

Según el portal de noticias The Blast, el fallo del magistrado no ha generado una gran sorpresa debido a las certezas que se desprenden de los cargos que se atribuyen al artista. Y es que la policía encontró el pasado febrero varias armas de fuego en la vivienda del cantante -algo terminantemente prohibido en virtud de una sentencia anterior - cuando varios agentes acudieron al inmueble para recabar más información sobre las acusaciones ligadas a la presunta agresión de este a su ex.

En realidad, como informan fuentes conocedoras del caso, la prohibición de poseer y portar armas de fuego se remonta a otro juicio que tuvo lugar hace ocho años. En cualquier caso, Soulja Boy solo pasó unos días en prisión provisional cuando fue arrestado a finales de febrero y fue puesto en libertad en la primera semana de marzo tras depositar la consiguiente fianza. Tras una revisión del proceso, el artista ingresó de nuevo en la cárcel semanas más tarde y, esta vez, el juez no estableció fianza de ningún tipo.

Durante las semanas que ha estado entre rejas, Soulja Boy ha llegado a denunciar a través de sus abogados que un grupo de ladrones aprovechó su ausencia para irrumpir en su mansión y acometer un robo de grandes proporciones. El llamativo golpe fue confirmado por los propios protagonistas al utilizar la cuenta de Instagram del propio Soulja -por medio de un teléfono sustraído, asegura la policía- para retransmitir en directo lo ocurrido y alardear públicamente de su 'hazaña'. El valor total del botín, entre dinero en efectivo y objetos personales, podría ascender a unos 150.000 dólares.