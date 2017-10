St. Vincent y Cara Delevingne siguen siendo grandes amigas

Aunque St. Vincent tiene a sus espaldas una carrera musical célebre y más que consolidada, muchos solo comenzaron a conocerla cuando su nombre apareció en los titulares de la prensa internacional debido a su relación sentimental con la famosa actriz y modelo Cara Delevingne.

Tras 18 meses juntas, ambas acabaron siguiendo caminos separados, en el caso de la cantante para iniciar un breve romance con la intérprete Kristen Stewart que no hizo más que aumentar el interés mediático que despertaba su vida privada.Aunque su historia de amor con las protagonistas de 'Valerian y la ciudad de los mil planetas' y 'Crepúsculo' ha llegado a su fin, Annie -como se llama realmente la artista- ha vuelto a enfrentarse a preguntas sobre su vida amorosa a raíz del lanzamiento de su disco 'Masseduction', en el Cara realiza una breve colaboración. "Siempre seremos amigas, para siempre", explica en una entrevista a Grazia sobre su ex.

"Desde luego, le atribuyo todo el mérito a esta expansión que he experimentado en mi pecho al tiempo que pasé con ella. Esta soy yo en mi forma más pura. Siempre he sido yo, pero me costaba más abrirme. Me sentía menos cómoda siendo completamente sincera".Como era de esperar, cada verso del disco ha sido analizado y desmontado en busca de alguna referencia a su mediático noviazgo, algo que a ella no deja de resultarle desconcertante."Esta soy sencillamente yo... A mí no me ha dado por preguntarme sobre quién cantaba Tom Waits en 'Big Black Mariah'.

Nunca me he planteado sobre quién era 'I'm Your Man' de Leonard Cohen; y aun de haberlo sabido, no habría ayudado a que disfrutara más de la canción. Hay ciertos códigos y referencias que pertenecen a mi propio lenguaje. Pero creo firmemente que conocer la intención detrás de cada tema no ayudaría a apreciarlos más", ha afirmado, justificando el hecho de que Cara participe en una de las canciones de su álbum, 'Pills', por puros méritos profesionales de la maniquí.

"Sabía que no podía usar mi voz para el estribillo. Cara tiene una voz preciosa, muy pura, es casi una extensión de quién es ella".Pese a que ella le costó mucho lidiar con el acoso de los fotógrafos que perseguían a la pareja a todas horas, St Vincent no puede más que aplaudir la elegancia con la que su ex lidiaba con el frenesí de la fama."Nunca había experimentado nada parecido, tener paparazzi siguiéndote a toda velocidad por las calles de Londres, o no poder ni caminar por la calle, todo eso complicó lo nuestro. Cara es muy amable y sincera, tanto que no creo que su esencia se haya visto corrompida por todo ello", alega.