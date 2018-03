Stan Lee se muestra optimista en su batalla contra la neumonía

Al igual que hizo semanas atrás en cuanto le fue dada el alta tras un ingreso hospitalario de urgencia ligado a unos graves problemas respiratorios, el legendario creador de algunos de los personajes más emblemáticos de la factoría de cómics Marvel, Stan Lee, ha vuelto a dirigirse a su fiel legión de seguidores en vídeo para tranquilizarles sobre su estado de salud y, sobre todo, para darles las gracias por el aluvión de mensajes de cariño que ha venido recibiendo desde entonces.

En la misma grabación, que ha compartido a través de las redes sociales, el incombustible artista -quien a sus 95 años sigue haciendo cameos en casi todas las películas de la productora y asistiendo regularmente a los estrenos- ha revelado además que las complicaciones que ha venido experimentando en los últimos tiempos se deben a la dura batalla que mantiene con una neumonía, una dolencia que, sin embargo, no ha erosionado ni un ápice de su tradicional optimismo.

"Hola, mis queridos héroes, soy Stan Lee. Sé que no he estado en contacto con vosotros durante una buena temporada, pero es que he tenido un pequeño brote de pulmonía y todavía me estoy peleando con él. Pero parece que cada día me encuentro mejor que el anterior", ha expresado con una sonrisa en los labios, antes de transmitirles todo su agradecimiento y dejar patente la estrecha relación que mantiene con ellos.

"Quiero que sepáis que no he dejado de pensar en vosotros, como no podía ser de otra forma, y que espero que estéis todos bien. Os echo de menos, echo de menos vuestro entusiasmo, las notas, los emails y las fotos que me enviáis. Y eso que todavía recibo muchas de esas cosas. Os quiero y os doy las gracias por ello", ha explicado.Fue concretamente el pasado 31 de enero cuando el histórico dibujante tuvo que ser trasladado al hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles como "medida preventiva" con la que evaluar el alcance de la afección respiratoria. Dos días después, Stan Lee no dudó en realizar una breve aparición televisiva en la cadena ABC para poner de manifiesto que se encontraba "genial" y que la opinión pública no tenía nada de lo que preocuparse.

"Lo único que quería deciros a todos es que estoy genial", aseguró en riguroso directo a todos los espectadores del canal.