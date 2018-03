Stormzy se sometió a una estricta dieta antes de su actuación en los BRIT

Ahora que nos encontramos en plena temporada de premios, las dietas extremas a las que se someten muchas actrices antes de pisar la alfombra roja vuelven a ser noticia una vez más, pero en una industria del espectáculo que cada vez apuesta más por la paridad, ya no son las mujeres las únicas que se dejan la piel para lucir el mejor aspecto posible antes las cámaras.Si no, que se lo pregunten al rapero Stormzy.

Este miércoles por la noche, el artista fue el encargado de cerrar la ceremonia de los BRIT Awards con una interpretación de dos de sus temas más populares, 'Blinded By Your Grace' y 'Big For Your Boots', que alcanzó su momento culminante cuando él se quitó la camiseta y se quedó de pie sobre el escenario, mirando desafiante al público mientras del techo caían litros y litros de agua.

A la vista estaba que el intérprete luce un físico de infarto que, una vez concluida su actuación, no tuvo reparto en reconocer que se debía lo mucho que había estado entrenando -y a las privaciones a la que se había sometido- para presumir de abdominales durante unos pocos segundos.

"Pues sí, he seguido una dieta específicamente para hoy. No creo que haya alcanzado el objetivo que me había fijado, pero lo he conseguido en un 70 por ciento. Lo más importante es la luz", aseguró Stormzy de vuelta sobre la alfombra roja mientras la entrevistaba su novia, Maya Jama, quien no dudó en corroborar sus palabras añadiendo: "Ha estado a dieta, sí, y se ha estado poniendo en forma para su número musical".