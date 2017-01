Susana Dosamantes explota contra una aerolínea en Twitter

La actriz Susana Dosamantes no solo se ha destacado a lo largo de su extensa trayectoria por el éxito de sus telenovelas o por ser la madre de la no menos famosa cantante Paulina Rubio, sino también por el fuerte carácter que ha venido desplegando en los últimos años a la hora de poner de relieve el sinfín de injusticias que a día de hoy siguen aquejando al mundo.

La última de ellas, según se desprende del encendido alegato que ha publicado en su cuenta de Twitter, la ha sufrido ella en primera persona como consecuencia de un reciente viaje en avión a Estados Unidos, un trayecto lleno de percances y malentendidos que la intérprete ha achacado directamente a la supuesta falta de profesionalidad de la aerolínea y a la escasa consideración que habría mostrado su personal.

"Aeroméxico, mal servicio, llegué tres horas antes [al aeropuerto] con los asientos confirmados y no los respetaron. Los dieron y quisieron que viajara como una sardina. Menos mal que llegó un supervisor y me dio mis asientos... ¡Pensé que volaría en el ala!", reza la primera parte de su extenso alegato en contra de una compañía que, en sus propias palabras, la hizo sentir "humillada".

"Qué vergüenza, me dijeron los del embarque que yo mentí y que no tenía asientos [reservados]. Qué falta de respeto, qué patanería... Y después de la humillación me embarcaron y ni una disculpa. Eduquen a sus empleados, no pueden tratar así a la gente, me sentí pésimo, qué patanes", escribió en una sucesión de mensajes llenos de indignación.

Por si eso no fuera suficiente, la carismática artista fue recibida en Nueva York por una desagradable ola de frío que ha dejado cubierta de nieve buena parte de la ciudad, una circunstancia de la que Susana también quiso dejar constancia ante sus seguidores de la red social."NY brrr (sic)", escribió para describir en pocas palabras las sensaciones que se derivan de la invernal estampa que compartió durante su trayecto en coche por la gran manzana.

Eso sí, la estrella de las telenovelas podrá consolarse con la emotiva felicitación que le dedicó Paulina en su perfil de Instagram con motivo de su 69 cumpleaños: "¡Feliz cumpleaños, madre mía!", escribió junto a una imagen que retrataba a madre e hija cuando la chica dorada no era más que una adorable niña.