Sylvester Stallone recuerda a su querido perro con el que escribió "Rocky"

El actor Sylvester Stallone ha sacado a relucir su faceta más sentimental para rendir homenaje a su perro Butkus, el que fuera su fiel compañero durante la época más difícil de su vida, cuando era un joven sin recursos que vivía en el entonces conflictivo barrio neoyorquino de Hell's Kitchen y soñaba con sacar adelante un guion escrito por él y que, según ha confesado ahora, jamás habría conseguido convertir en la mítica película de 'Rocky' sin la ayuda de su amigo canino.

"1971... Ya que estamos hablando del mejor amigo del hombre, estos somos yo y Butkus cuando era un cachorro. Los dos estábamos delgados y hambrientos, viviendo en una pensión de mala muerte encima de una parada de metro. Solía decir que ese apartamento tenía cucarachas en lugar de agua corriente. En cualquier caso, no había mucho más que hace que pasar el tiempo juntos, y así es como empecé a aprender el oficio de guionista. Como no salía nunca, me refugiaba en su compañía, y en realidad la idea de escribir 'Rocky' fue suya, pero no se lo digáis a nadie", reza el mensaje que acompaña a una emotiva foto compartida por el actor en su perfil de Instagram, en la que aparece posando con su querida mascota hace 46 años.

La historia de Stallone y Butkus no estuvo exenta de altibajos. Como si de una película se tratara, el intérprete tuvo que tomar la durísima decisión de vender a su amigo del alma en un duro momento económico durante el que no podía ni permitirse alimentarle, aunque finalmente ambos volvieron a reencontrarse para tener su final feliz.

"Años más tarde, cuando las cosas se pusieron peor, tuve que venderle por 50 dólares delante de un supermercado porque no podía permitirme comprar comida, y como si de un milagro se tratase, por fin conseguí vender el guion de 'Rocky' y pude comprarle de nuevo. Pero como el nuevo dueño sabía que estaba desesperado por recuperarle, me cobró 15.000 dólares... ¡Mereció la pena cada centavo!", ha relatado sobre el doloroso bache que vivieron juntos antes de conocer la fama.