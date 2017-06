Tamara Ecclestone y su marido son "creativos" con su vida sexual

Desde que Tamara Ecclestone y Jay Rutland se convirtieron en padres de la preciosa Sophia hace tres años, su vida ha dado un giro radical de 180 grados, ya que además de descubrir las maravillas que conlleva formar una familia, su intimidad también se ha visto bastante trastocada dado que su retoño duerme con ellos en la misma cama.

Sin embargo, no contar con su antigua privacidad en el dormitorio también ha tenido sus ventajas, puesto que esta aparentemente complicada situación ha abierto nuevos horizontes en la vida sexual del matrimonio.

"Te hace ser más creativo e imaginativo. Y nosotros tenemos la suerte de pensar igual: Sophia es nuestra prioridad. Puede que no sea algo para todo el mundo. Cada persona cultiva sus relaciones a su manera y no me gusta juzgar a los demás", se ha sincerado en una visita al programa de televisión británico 'This Morning'.

La costumbre de dormir al lado de su pequeña comenzó a los pocos meses de nacer Sophia, cuando esta enfermó una noche y su madre comprobó lo mucho que las tranquilizaba a ambas que la niña estuviera en la misma cama que Tamara para que ella pudiera estar pendiente en todo momento de su niña.

"Cuando nació, dormía en una cuna junto a la cama. Después de vacunarla tuvo fiebre y durmió conmigo una noche. Y aquí estamos dos años después. Nunca más ha vuelto a tener una cuna o una cama para ella. La acuesto a las seis y rodeo la cama de cojines para que se sienta segura, y dejo las puertas abiertas. Yo aprovecho para ver la televisión, ceno y yo también me acuesto temprano", ha explicado en el mismo espacio televisivo.

La también presentadora declaraba recientemente que, pese a que le gustaría tener más hijos, Sophia es ahora el centro de su mundo, por lo que ni ella ni su esposo planean aumentar la familia en un futuro próximo.