Tamara Falcó celebra su pérdida de peso en las redes sociales

Aunque la guapa Tamara Falcó se tomó con filosofía y sentido del humor el hecho de que hubiera ganado unos kilos adicionales a causa del problema de tiroides que padece, ahora la hija de Isabel Preysler no ha dudado en expresar públicamente su alegría ante los buenos resultados que se desprenden del estricto régimen al que se ha sometido estas últimas semanas para recuperar su anterior figura, publicando una imagen en su perfil de Instagram que la retrata sonriente y profundamente satisfecha ante tal logro.

"Al buen tiempo, buena cara (lo que me ha costado)", escribió en tono jocoso y haciendo referencia a la agradable meteorología que le acompaña en su reciente viaje a Baqueira Beret, una escapada en la que, a diferencia de su estancia navideña en Miami, no se ha visto acompañada de sus familiares."Hoy me duermo feliz pensando que, aunque estamos lejos, mi familia y yo dormimos bajo las mismas estrellas", reza el mensaje que compartió poco antes junto a una imagen que evidencia también el notable cambio físico que ha experimentado últimamente.

Poco antes de la llegada del período festivo, Tamara revelaba que todos sus seres queridos, especialmente su famoso hermano Enrique, se habían volcado con ella a lo largo de su dura batalla contra el exceso de peso y, sobre todo, a la hora de relativizar el problema para que en ningún caso terminara minando su fuerte autoestima.

"Me ayudan mucho, la verdad, y el primero mi hermano Enrique, que me dice: '¡Y qué más da!'. Será un tópico, pero cuando quieres a alguien, no solo ves su físico", expresaba la extrovertida socialité en conversación con la revista ¡Hola!Ahora que su estado físico ha vuelto a la normalidad, Tamara podrá dedicar buena parte de su tiempo a afrontar otro de los grandes retos que le esperan de cara a los próximos meses: diseñar el vestido de novia que lucirá su conocida madre en su boda con el literato Mario Vargas Llosa.

"A mí me ha dicho que sí, que lo haré yo", reconocía la ahora diseñadora a su paso por la ceremonia de entrega de los premios Marie Claire el noviembre pasado.