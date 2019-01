Tamara Falcó niega rotundamente que esté enamorada de Albert Rivera

La socialité Tamara Falcó, hermanastra de Enrique Iglesias y, por tanto, hija de la famosísima Isabel Preysler, no ha tardado en salir al paso de los rumores que han venido circulando esta semana en torno a los entresijos de esa supuesta 'amistad especial' que mantendría desde hace unos años con el político Albert Rivera, quien semanas atrás confirmaba el fin de su relación sentimental con Beatriz Pajuelo y su regreso a la soltería.

Aprovechando esta última circunstancia, la periodista Pilar Eyre no dudó en dedicar la última entrada de su blog a profundizar en esos vínculos tan particulares que mantendrían Tamara y el líder de Ciudadanos desde antes de que el segundo iniciara su ya extinto romance con Pajuelo, asegurando que en una ocasión la también hija del Marques de Griñón invitó a cenar al político en su casa para tratar de sacar rédito a esos intensos sentimientos que habría empezado a desarrollar por él.

Decidida a desmontar semejante teoría y a zanjar de una vez por todas el debate que se ha originado en torno a tales conjeturas, Tamara ha ofrecido unas declaraciones muy explícitas al portal de noticias Informalia para, entre otras cosas, negar rotundamente la existencia de un encuentro íntimo o privado con el actual parlamentario, quien sí disfrutó de un almuerzo informal con su madre y el novio de esta, el escritor Mario Vargas Llosa, en el domicilio de la pareja y tras la presentación del último libro del autor peruano en Madrid.

"No doy crédito a semejante disparate y no entiendo de dónde sacan esas cosas. Realmente, si se las inventan todavía es peor", ha afirmado Tamara para poner de manifiesto su indignación ante la ligereza con la que algunos ofrecen informaciones erróneas sobre un ámbito tan íntimo de su vida. A continuación, la joven ha aclarado al citado medio que jamás ha asistido a un mitin de Ciudadanos, que solo ha votado por esta formación una vez -y no precisamente por motivos personales- y, lo que es más importante, que ella solo coincidió con Rivera en el mencionado evento de Vargas Llosa, ya que posteriormente debía atender otros compromisos sociales y no acudió a la mencionada comida en casa de su progenitora.