La socialité Tamara Falcó vuelve a tener el corazón ocupado, como ha revelado ella misma a través de una sorprendente entrevista a ¡Hola!, aunque por el momento prefiere mostrarse muy prudente a la hora de pronunciarse sobre el devenir del "ilusionante" idilio que ha iniciado de forma "reciente", del que solo se desprenden, en sus propias palabras, un par de citas "sin beso" y una visita conjunta a la iglesia.

"Estoy de nuevo ilusionada. Han sido dos citas sin beso, por ahora, y un día a Misa juntos. Es todo muy reciente. ¡Tanto que aún no se lo he contado ni a mi madre!", ha explicado entusiasmada en conversación con la revista de cabecera de su familia.

Pese a que no se ha animado a desvelar la identidad del afortunado, evidentemente para respetar su derecho a la intimidad, la hija de Isabel Preysler no ha escatimado en detalles a la hora de describir a la persona que podría poner fin a sus siete años de soltería: un hombre ligeramente mayor que ella y con un corazón generoso y altruista.

"Es poco más mayor que yo. No es conocido a nivel social. Es guapo, tiene los ojos verdes, muy deportista... Y no se dedica a ganar dinero, sino al bien social", ha asegurado en la misma conversación para, justo a continuación, entrar a valorar la posibilidad de que, en un futuro no demasiado lejano, le pidan matrimonio por tercera vez.

"Me han pedido dos veces matrimonio, pero en mi familia ha habido muchas separaciones y sé lo que conlleva un matrimonio roto... Por eso me lo pienso más", ha expresado sobre los numerosos ejemplos de los que ha sido testigo a lo largo de su vida en lo que a decepciones amorosas se refiere.