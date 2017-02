635x357 Taraji P. Henson y "Hamilton" en el Super Bowl. MESFIN FEKADU (Associated Press)

Puede que el Super Bowl 51 se trate de fútbol, pero las celebridades también fueron importantes en el partido.

A continuación algunos de los famosos que se dejaron ver en el juego del domingo en Houston en el que los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron a Falcons de Atlanta 34-28.

EL SUPER BOWL ES EMOTIVO PARA TARAJI

Para Taraji P. Henson estar en el Super Bowl fue algo emotivo. La actriz nominada al Oscar recordó ver fútbol estadounidense con su fallecido padre y dijo que desearía haber podido llevarlo al partido.

"Es algo muy importante para mí porque perdí a mi papá y el fútbol era una gran parte de nuestros domingos. Mi madrastra cocinaba y nosotros veíamos fútbol", dijo Henson en el NRG Stadium antes de que los Falcons de Atlanta se enfrentaran a los Patriots de Nueva Inglaterra.

"Me encanta estar así de cerca del partido y desearía que él estuviera vivo para ir a un Super Bowl porque nunca fue a uno", agregó.

LUKE BRYAN EVITÓ SALIR DE FIESTA

Luke Bryan, uno de los astros del country más fiesteros, dijo que se recató para preparar su interpretación en el Super Bowl.

"Se necesitan dos meses de preparación cuando te enteras que vas a cantar el himno nacional", dijo Bryan después de interpretarlo. "No he salido ninguna noche así que he sido un chico bueno preparándome".

Agregó que se sentía orgulloso de su interpretación, especialmente después de que otros músicos country lo llamaran para decirle que estaban impresionados.

"Espero que todos hayan sentido que hice un gran trabajo con esto y cuando todos mis amigos músicos country me mandan mensajes de texto diciendo 'buen trabajo' digo 'muy bien, hice un buen trabajo''', señaló.

Bryan, quien es originario de Georgia, dijo sentirse orgulloso de ver al expresidente George H.W. Bush — quien recientemente fue atendido un por una neumonía, en el partido.

Bush, de 92 años, participó en el volado previo al partido con su esposa Barbara y recibió una ovación.

"Cuando tienen problemas de salud creo que es un honor y un privilegio para Estados Unidos verlos", dijo Bryan. "Qué hermosa familia y para ellos estar unidos, fue un momento especial, me sentí agradecido por poder a testiguarlo".

TRES ESTRELLAS DE 'HAMILTON' SE REUNEN

La ganadora del Tony Renee Elise Goldsberry dijo que reunirse con dos de sus compañeras de reparto de "Hamilton" para interpretar "America the Beautiful" en el Super Bowl fue un momento que cambió su vida.

Goldsberry, Phillipa Soo y Jasmine Cephas, quienes dieron vida a las hermanas Schuyler en el musical de Broadway, lograron una perfecta armonía el domingo como un grupo de veteranas y fueron muy aplaudidas.

"Fue un milagro, se siente muy bien. Es la parte más emocionante, si nos piden calificarlo, quizá lo mejor fue estar con ellas, tomarnos las manos y temblar un poquito juntas por toda la emoción", dijo Goldsberry tras la presentación.

La actriz y cantante dijo que requirieron de un tiempo para prepararse: "Fue un arreglo muy complicado en cuanto a la armonía".

Además de demostrar su capacidad vocal, Goldsberry esperaba proyectar una sensación de hermandad entre mujeres en el campo de fútbol.

"Hemos pasado mucho tiempo en ... 'Hamilton' tratando de celebrar a las mujeres y su papel en la historia, simplemente estoy agradecida de que la NFL nos permitiera venir aquí y cantar esa hermosa canción", dijo.

Tras su presentación Goldsberry disfrutó el partido.

"Soy una gran admiradora del fútbol y lo que es mejor del Super Bowl es que incluso aunque no seas un gran fan es algo muy característico de Estados Unidos", dijo. "Es un momento para celebrar nuestro deporte".

LADY ANTEBELLUM DA SU APOYO TOTAL

Lady A podría ser por Lady Atlanta.

Dos integrantes del trío galardonado con el Grammy— Dave Haywood y Charles Kelley — son originarios de Atlanta y celebraron a los Falcons antes del comienzo del Super Bowl 51.

"Tenemos a nuestros Falcons en el partido así que este es un (Super Bowl) especial. De hecho nos hemos presentado en algunos Super Bowl antes y no creo que hayamos estado tan emocionados como lo estamos con este", dijo Kelley.

El domingo la agrupación tuvo una actuación en un concierto previo al Super Bowl junto con O.A.R. y Tyler Farr.

Hillary Scott dijo que estaban emocionados por interpretar su nuevo y movido sencillo "You Look Good" para luego "ver el Super Bowl, es algo que nunca aburre, es increíble".