Taron Egerton le compra una casa a su madre

En los últimos años, Taron Egerton se ha convertido en una de las nuevas promesas del cine tras el inesperado taquillazo en 2014 de la película de acción 'Kingsman: servicio secreto', en la que daba vida a un joven problemático y de pocos recursos que acababa viéndose envuelto en una organización de espías. Lo primero que hizo el joven de 27 años con el dinero que consiguió gracias a este filme y a su secuela -que se acaba de estrenar- fue regalarle una nueva vivienda a su madre.

"El año pasado le compré una casa a mi madre, y me siento muy orgulloso de haber podido hacerlo", ha explicado el intérprete a la revista People, haciendo hincapié en que su progenitora se merece eso y más después de haber trabajado muy duro para apoyarle antes y durante sus años de estudiante en la Real Academia de Arte Dramático de Londres. "Toda mi familia estaba muy emocionada, pero mi madre especialmente. Mi tía, mi padre, mi madre, mi padrastro... todos me dieron dinero, unas 40 o 50 libras, para que me presentara a las pruebas, que cuestan como unas 90. Y también me ayudaron a buscar un sitio donde dormir, a través de amigos y familiares. En mi caso toda la familia hizo un esfuerzo a la hora de pagar mi audición para las escuelas de arte dramático".

Finalmente Taron consiguió ser aceptado en el centro que deseaba, un momento que a sus ojos constituyó un triunfo para él y para todos sus seres queridos, por el papel crucial que ellos habían jugado en su éxito. A día de hoy, el galés no ha olvidado lo mucho que le debe a su círculo de allegados, no solo a nivel financiero, sino sobre todo emocional, ya que en ningún momento intentaron hacerle cambiar de opinión acerca de su sueño de convertirse en actor, por imposible o poco realista que este pudiera parecer.

"Yo no provengo de un ambiente rico, ni de lejos, pero en casa jamás me dijeron que me hiciera abogado porque así ganaría más dinero. Nunca se esperó de mí que me dedicara solo a ganar dinero, así que me animaron a hacer aquello que me hiciera feliz, y creo que también pensaron que se me daba bien. Contar con ese tipo de apoyo es algo impagable".