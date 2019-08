¿Qué opina Taron Egerton de los rumores que le vinculan a Lobezno?

Casi dos años después de que Hugh Jackman se despidiera definitivamente del personaje de Lobezno, al que llevaba casi 20 años encarnando en las adaptaciones cinematográficas de los cómics de los "X-Men", con el estreno de la aclamada película "Logan", el carismático mutante vuelve a estar de plena actualidad gracias a los rumores que han venido circulando acerca de la posibilidad de que el británico Taron Egerton se esté preparando para devolverle a la gran pantalla.

Semejante teoría está íntimamente relacionada con la adquisición de la 20th Century Fox, la cual posee los derechos de explotación comercial de los personajes de la "Patrulla X", por parte de la todopoderosa Disney, la cual cuenta también con los estudios Marvel como una de sus compañías más rentables.

Y es que, según varios medios especializados, semejante relación entre las tres partes podría desembocar en la flamante entrada de Lobezno y compañía en el cada vez más extenso "Universo Cinemático" de la antaño editorial.

Las conjeturas que al mismo tiempo han surgido en torno a Taron Egerton, quien se ha consagrado como uno de los intérpretes más versátiles de su generación con el exitoso biopic sobre John Lennon, "Rocketman", se explicarían, como apuntan cada vez más voces en internet, tanto con sus innegables dotes interpretativas como con el hecho de que su físico encajaría perfectamente en las particularidades del personaje.

Él, sin embargo, se mantiene muy cauto y prefiere no dar excesiva credibilidad a estas habladurías, al menos hasta que alguien de la factoría Disney se ponga directamente en contacto con él.

"Me encanta Marvel y me encantan sus películas. Me encantaría formar parte de todo ese mundo, aunque sinceramente no sé si es realista o no pensar que puedo convertirme en Lobezno. La verdad es que no lo sé", ha asegurado el también protagonista de la saga "Kingsman", quien no es precisamente ajeno a las necesidades del cine de acción, en conversación con la revista Variety, a la que también ha confesado que semejante oportunidad le daría, por otra parte, una importante razón para trabajar con intensidad en su musculatura.

"Me gusta tener excusas de este tipo para volver al gimnasio y recuperar la forma", ha bromeado el simpático artista, quien para ponerse en la piel del citado Elton John tuvo que seguir un estricto régimen destinado a producir exactamente el efecto contrario: un notable aumento de peso y, de paso, una incipiente -pero artificial- calvicie.