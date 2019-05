Taron Egerton temió seriamente quedarse calvo tras rodar 'Rocketman'

Aunque "Rocketman" ha marcado sin duda un antes y un después en la carrera de Taron Egerton, nadie puede negar que su protagonista se enfrentó a todo un desafío para meterse en la piel de Elton John: además de verse en la tesitura de grabar frente al músico algunos de sus temas más legendarios, también tuvo que grabar su primera escena de sexo en la gran pantalla (con Richard Madden) como parte de la historia y someterse a una impresionante transformación física que incluyó ganar peso y simular una calvicie prematura.

Obviamente todos esos esfuerzos han acabado por merecer la pena, como demuestra la ovación de cuatro minutos que recibió la película tras su presentación en el Festival de Cine de Cannes, pero sorprendentemente lo que más temió en su momento el intérprete era que hubiese arriesgado su cabellera para nada.

"Ya no estoy calvo, no", ha anunciado con un punto de chulería a su paso por el programa de Jimmy Kimmel, tras desprenderse del sombrero que utilizó durante semanas mientras su pelo se recuperaba.

"La última vez que estuve aquí acabábamos de terminar de rodar Rocketman, y tuve que teñirme de naranja para el papel, dejar que me lo debilitaran y que me cambiaran la línea del nacimiento del pelo para marcarme entradas... ¡pero ha vuelto a crecer", ha añadido con alivio.En sus propias palabras, no pasó un día sin que él contemplara la posibilidad de que hubiera abierto sin pretenderlo la caja de Pandora y jamás volviera a recuperar su antigua imagen. "La ansiedad era brutal", ha concluido.