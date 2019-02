Taylor Kinney se disculpa por dar su "aprobación" a comentario hiriente sobre Lady Gaga

Al principio de esta semana los fans de Taylor Kinney se llevaron una gran sorpresa al descubrir en la sección de comentarios de su perfil de Instagram un mensaje que le felicitaba por haber escapado a tiempo de las "garras" de Lady Gaga y que había conseguido además un 'me gusta' por parte del actor.Hasta donde había trascendido, su relación sentimental de cinco años y su compromiso matrimonial llegaron a su fin de la manera más cordial posible y debido a sus apretadas agendas, no porque ninguno de los dos hubiera dejado de querer al otro.

Por esa misma razón, que el intérprete hubiera decidido arremeter contra su ex justo después de que hubiera conseguido hacerse con un Óscar resultaba chocante en extremo.Ahora él mismo ha querido aclarar lo ocurrido asegurando que se trató de un "accidente" y que en ningún momento había tratado de lanzar una pulla contra Stefani, como se ha referido siempre él a la artista.

"Me disculpo por ese me gusta. Fue un accidente. Estoy muy orgulloso de Stef y me alegro mucho por ella", ha escrito en uno de los comentarios de la misma publicación.Esa declaración encaja mejor con la actitud que siempre han adoptado los dos cuando les pregunta por su ex, insistiendo en que ante todo son amigos que se desean solo lo mejor.