Taylor Lautner, el gran apoyo en la sombra de la hija de Carrie Fisher

La muerte, con solo un día de diferencia, de las actrices Carrie Fisher y Debbie Reynolds dejó profundamente consternados tanto a los seguidores de 'Star Wars' como a la industria de Hollywood en general al suponer la pérdida de dos de sus artistas más queridas. Pero sin duda quien más fuertemente acusó este duro golpe fue la joven intérprete Billie Lourd, hija y nieta de las fallecidas.

Tras despedirse de las dos mujeres más importantes de su vida, la protagonista de la serie 'Scream Queens' se ha refugiado en el cariño incondicional de sus familiares y sobre todo en el de su pareja, el también actor Taylor Lautner, con quien se la empezó a relacionar sentimentalmente poco antes del trágico suceso y que se ha convertido en su gran apoyo y consuelo.

El noviazgo cuenta ya con el visto bueno del círculo íntimo de Billie, incluido su tío Todd Fisher, quien ha querido reconocer ahora públicamente el papel decisivo que ha jugado el intérprete de 'Crepúsculo' a la hora de reconfortar a su sobrina en estos momentos tan difíciles.

"Lo cierto es que es un chico espectacular. Es una persona con un gran corazón y ha demostrado que la respalda [a Billie] de una manera increíble. Siempre ha ido un paso más allá y se ha comportado como si fuera su marido. A ver, no es que se vayan a casar en breve, pero su apoyo ha sido asombroso, y me alegro de que forme parte de su vida. ¡Y esto es algo que, como tío, me cuesta admitir!", aseguró Todd al portal E! News.

Aunque el hermano de la mítica princesa Leia aprueba con entusiasmo el bonito romance que protagonizan Taylor y su sobrina, eso no impedirá que siga analizando minuciosamente todos y cada uno de los movimientos del joven con el único propósito de asegurarse de que se comporta en todo momento como el caballero que Billie merece.

"Como cualquier hombre, sospechas de cualquier chico que ves cerca de tu sobrina. Ella es muy guapa. Ha tenido otros novios, todos buenos, pero definitivamente voy a seguir con los ojos bien abiertos. Me importa una mi***a cuál sea su historial", bromeó en la misma conversación para quitar peso a sus declaraciones anteriores.

Tras coincidir en el elenco de la popular serie 'Scream Queens', los dos actores se embarcaron en una ilusionante relación que, seis meses después de su confirmación oficial, parece estar más consolidada que nunca a tenor de las palabras de cariño que ambos se dedican a menudo a través de sus redes sociales, donde no dudan en documentar también algunas de sus escapadas más románticas.