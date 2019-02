Taylor Swift actúa por sorpresa en un bar de Los Ángeles

635x357 Taylor Swift posa con Alex y Ross en una de las fotos de su fiesta de compromiso (c) Instagram. EFE

La cantante Taylor Swift dejó boquiabiertos y gratamente sorprendidos a todos los clientes de la Sycamore Tavern de Los Ángeles al realizar, el pasado sábado, una inesperada aparición en el concurrido local y ofrecer una actuación musical para agasajar a los invitados de la fiesta de compromiso matrimonial que allí se celebraba en esos momentos.

Según la revista US Weekly, que ha tenido oportunidad de entrevistar a la feliz pareja que pronto pasará por el altar, la intérprete les dedicó una de sus canciones más conocidas, 'King of My Heart', para resumir en unos cuantos versos la bonita historia de amor que protagonizan Alex Goldsmichdt y Ross Girard: un romance en el que ella, sin saberlo, había jugado un papel muy significativo.

Como ha explicado uno de los novios en declaraciones al medio, la estrella del pop recibió recientemente de él un correo electrónico en el que simplemente le daba las gracias por el efecto que su música, de la que tanto su prometido como él son acérrimos seguidores, había ejercido a la hora de reforzar su historia de amor y, sobre todo, de verbalizar aquellos sentimientos que cada uno alberga por el otro.









"Nunca le pedí a Taylor que hiciera esto por nosotros. Simplemente le envié un email para darle las gracias por todos esos consejos que nos había dado a través de sus canciones, por lo mucho que había contribuido a nuestra relación sin saberlo", ha revelado Alex en conversación con la revista para, a continuación, explicar que su mensaje recibió una conmovedora respuesta por parte de la artista.

"Nos mandó la vela más grande que he visto en mi vida junto a una entrañable nota de felicitación escrita a mano, en la que nos transmitía todo su amor y sus mejores deseos. También escribió mensajes por toda la caja de madera en la que venía la vela", ha añadido entusiasmado y todavía asombrado por el regalo final que les tenía reservado la de Nashville de cara a la celebración de este fin de semana. Evidentemente, Alex y Ross no pudieron resistirse a inmortalizar un día sin duda inolvidable para ellos a través de numerosas fotos que ya circulan por las redes sociales, en las que ambos posan sonrientes y orgullosos junto a la invitada estrella de su fiesta de compromiso.

"Decidí proponerle matrimonio a Ross mientras escuchábamos esta canción ['King of My Heart'] en el coche. No puedo más que dar las gracias a Taylor por ayudarnos una vez más y hacer de este día algo tan especial", ha escrito Alex junto a una de las instantáneas que ha publicado en su perfil de Instagram.