Taylor Swift le envía un plato de galletas caseras a Katy Perry

Katy Perry y Taylor Swift siguen acercando poco a poco posturas desde que la primera decidiera dar el primer paso para poner punto final a un enfrentamiento que duraba ya más de un lustro, enviándole una rama de olivo con la que proponerle una tregua y desearle de paso suerte de cara a su exitosa gira 'Reputation' del año pasado.

A partir de ese momento ambas decidieron hacer borrón y cuenta nueva y Taylor quiso tener un gesto de buena voluntad para con su antigua amiga incluyendo hace unas semanas su último sencillo, 'Never Really Over', en su lista de canciones favoritas de la plataforma Apple para recomendársela a todos sus fans.

Eso no quería decir, sin embargo, que ambas hubieran retomado la estrecha relación que un día las unió y que se habría deteriorado por culpa de John Mayer -con quien las dos, primero Taylor y más tarde Katy, mantuvieron unos romances que no llegaron a buen puerto- y por el supuesto intento 'robo' de unos bailarines en el que nunca llegó a aclararse si alguien había obrado de mala fe.

Pero parece que la intérprete de 'ME!' echa de menos a su antigua confidente y habría tratado de empezar a reconstruir puentes entre ellas enviándole un plato de galletas caseras que se encargó de hornear personalmente, adornado con la frase: "Paz, por fin". Katy, por su parte, no ha tardado de compartir una fotografía de ese bonito detalle en su cuenta de Instagram, etiquetando en ella a Taylor y acompañándola del mensaje "Sienta bien". Además, en la ubicación de la publicación ha añadido la sugerencia: "Seamos amigas".