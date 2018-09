El novio de Taylor Swift se pronuncia por primera vez sobre su relación

Los próximos meses marcarán un antes y un después en la carrera de Joe Alwyn con el estreno de tres de las producciones más esperadas del año en las que él participa: 'La favorita', junto a las oscarizadas Emma Stone y Rachel Weisz, 'Mary Queen of Scots', con la tres veces nominada Saoirse Ronan, y 'Boy Erased'..

Su trabajo en estos títulos servirá para consolidarle como una de las nuevas promesas de la industria cinematográfica y, con un poco de suerte, conseguir que este título sustituya al que había precedido a su nombre hasta el momento: el de nuevo novio de Taylor Swift.

Pese a la intriga que ha generado su romance con la estrella del pop, lo cierto es que los dos jóvenes han logrado casi en todo momento esquivar a los paparazzi y, a diferencia de sus noviazgos anteriores, ella no ha compartido ninguna imagen de su día a día juntos en las redes sociales.

Ahora el británico se ha pronunciado por primera vez acerca de su relación sentimental en una entrevista a la edición británica de la revista Vogue, en la que ni siquiera ha mencionado directamente a su chica, y solo lo ha hecho para aclarar que su política de silencio no cambiará ni siquiera después de que él haya salido oficialmente y por méritos propios de la alargada sombra de Taylor.

"Soy consciente de que la gente quiere saber ese tipo de cosas. Me parece que hasta ahora hemos tenido bastante éxito siendo lo más discretos posibles y parece que el resto del mundo por fin ha comenzado a aceptarlo", ha explicado el joven de 27 años, y queda claro que solo esas declaraciones ya han supuesto todo un esfuerzo para él.

"Pero de verdad que prefiero hablar solo de trabajo", ha matizado.Parece que habrá que seguir recurriendo a las canciones del último disco de la artista, 'Reputation', para intentar adivinar algún detalle sobre cómo se conocieron que ella habría plasmado en la letra de temas como 'Gorgeous' o 'Call It What You Want'.