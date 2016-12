Taylor Swift sorprende a su fan más anciano con concierto privado

Los nietos de Porter han sido los encargados de revelar la noticia publicando en sus redes sociales varias fotografías de Taylor charlando con su abuelo mientras este le ofrecía una visita guiada de su hogar y le mostrara recuerdos de su época de combatiente y recortes de sus apariciones en la prensa. Tras charlar animadamente con todos los allí presentes y sacar unos cuantos selfies, la joven echó mano de su guitarra para tocar en acústico varios de sus temas más populares, incluido el sencillo 'Shake it Off'.

Taylor surprising super fan and WWII veteran Cyrus Porter and his family today in Missouri! (📷: @Landon_Poore ) pic.twitter.com/tFDjowqeGV

Scott Swift took this video of Taylor arriving in Missouri today to surprise super fan and veteran Cyrus Porter! pic.twitter.com/cZLPULEwpo