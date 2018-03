Televisa despide a productor tras denuncia de Karla Souza

Televisa, la principal cadena televisiva de México, dijo el miércoles que rompió relaciones con el productor independiente Gustavo Loza, luego que la actriz Karla Souza denunciara que fue violada a principios de su carrera por un productor cuyo nombre no reveló.

Loza negó que la acusación de Souza se dirigiera a él, y la llamó a identificar al productor involucrado.

Se trata de una de las primeras denuncias de violencia sexual de alto perfil en la industria mexicana del entretenimiento.

Televisa dijo el miércoles en un comunicado que los proyectos de Loza han sido cancelados. Loza no es un empleado de la cadena, pero produjo exitosas series para la misma.

"Después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación con el señor Gustavo Loza”, informó la compañía. “Televisa no tolerará conductas como la denunciada hoy”.

En su cuenta de Twitter, Loza escribió: “Me deslindo de toda acusación en mi contra”.

“Televisa no puede asumirse como órgano investigador, persecutor y mucho menos de impartición de justicia y condenarme mediáticamente; mucho menos cuando la afectada jamás ha mencionado mi nombre”, señaló Loza en un comunicado aparte.

“Le pido respetuosamente (a Souza) que aclare esta situación ante los medios de comunicación, mencionando el o los nombres de sus agresores y en su caso presente las denuncias que procedan, para que estos lamentables y reprobables hechos de los cuales ha sido víctima, no queden impunes”, añadió el productor.

Souza ha trabajado en cine y televisión en México y Estados Unidos, donde apareció en la serie de ABC “How to Get Away With Murder”. Protagonizó la cinta más taquillera de todos los tiempos en México antes de “Coco”, “Nosotros los nobles” de 2013.

En una entrevista con CNN, la actriz describió que a principios de su carrera un productor la acosó, presionó y toqueteó, y que una noche finalmente la violó.

Loza fue productor de la serie "Los héroes del norte", que comenzó a filmarse en 2010, en la que Souza trabajó.