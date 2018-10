Termina la batalla legal por el control de los derechos de autor de Tupac Shakur

Cinco años después de que la sociedad que gestiona el patrimonio económico del malogrado Tupac Shakur, en su momento dirigida por la madre del artista -la ya fallecida Afeni Shakur-, se embarcara en una dura batalla legal contra la distribuidora Entertainment One a cuenta de la propiedad de los temas que el intérprete nunca llegó a publicar, así como de la totalidad de los beneficios en concepto de derechos de autor, el prolongado litigio ha llegado definitivamente a su fin.

Como se desprende de los documentos a los que ha tenido acceso el portal de noticias TMZ, la citada entidad que está directamente ligada a los familiares y herederos del fallecido intérprete ha terminado llevándose una trabajada victoria en los tribunales, la cual no solo les reportará todo aquello por lo que llevaban tantos años luchando, sino además una cuantiosa indemnización procedente de Entertainment One cuyo valor exacto no ha trascendido públicamente.

Desgraciadamente, Afeni no podrá ser testigo del feliz desenlace en que ha desembocado la ambiciosa cruzada que ella misma capitaneó desde sus inicios y hasta su muerte en el año 2016, ni tampoco cumplir su objetivo de convertirse en la administradora única de todas y cada una de las grabaciones de su célebre hijo, quien perdió la vida en un impactante tiroteo que dejó conmocionada a la opinión pública el 13 de septiembre de 1996.