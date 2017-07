The Weeknd sorprenderá a Selena Gomez con un viaje romántico por su cumpleaños

Teniendo en cuenta que la cantante Selena Gomez cumplirá su primer cuarto de siglo dentro de una semana, resulta perfectamente comprensible que su actual compañero sentimental, el cantante The Weeknd, se haya puesto manos a la obra para asegurarse de que una fecha tan señalada se ve acompañada de una celebración acorde a su relevancia. De hecho, según se desprende de su círculo más cercano, Abel Tesfaye -nombre real del artista- estaría planificando ya una escapada romántica con la que agasajar a la joven y demostrarle todo su amor."Selena está haciendo la cuenta atrás hasta el día de su cumpleaños en menos de dos semanas porque entonces verá a su novio.

Él le tiene preparado un viaje sorpresa", reveló a principios de semana una fuente cercana al portal HollywoodLife.com.Se desconoce de momento si el canadiense ha seleccionado ya un exótico destino al que poner rumbo para festejar por todo lo alto el 25 cumpleaños de Selena, pero lo que está claro es que, por cortas que puedan ser, estas vacaciones les servirán a ambos para descansar y recuperar de alguna forma el tiempo que le han robado sus respectivos compromisos profesionales.Desde que se confirmara su noviazgo el pasado enero, el estrecho vínculo que une a los dos artistas no ha hecho otra cosa que reforzarse gracias a la admiración y el cariño que se profesan el uno al otro. De este modo, no resulta sorprendente que Abel haya hecho todo lo posible por encontrar una fecha libre en el calendario y tener así un gesto de generosidad con su chica, una misión nada fácil teniendo en cuenta que actualmente está inmerso en su exigente gira mundial 'Starboy: Legend of the Fall'.

"Ella no tiene ni idea de dónde van a ir, pero él hará un parón en su tour y le ha dicho que va a llevársela a algún sitio. ¡Ella está muy emocionada!", aseguró el mismo informante.Tampoco han trascendido todavía los días exactos en que tendrá lugar tan misterioso viaje, aunque todo parece indicar que no coincidirá con el día exacto del cumpleaños de la intérprete, el 22 de julio, ya que ese mismo sábado el músico tiene previsto actuar en el parisino Hipódromo de Longchamp.Al margen de estas dudas, las dos estrellas de la música han puesto indudablemente de manifiesto que su amor nada tiene que ver con el idilio fugaz que se les había atribuido en un principio, hasta el punto de que incluso ya se estarían planteando pasar por el altar en un futuro no muy lejano. También a escondidas de su pareja, el canadiense habría pedido a la madre de la tejana, Mandy Teefy, que le conceda su bendición antes de atreverse a dar tan significativo paso, a lo que ella habría accedido encantada.

"Abel lleva semanas buscando un anillo de compromiso y ya tiene echado el ojo en un precioso diamante de cuatro quilates. Siempre hablan sobre su futuro juntos, así que él sabe que Selena dirá que sí, aunque ella no se espera que vaya a pedirle matrimonio tan pronto. ¡Se va a quedar de piedra!", manifestaba al citado medio otro confidente.