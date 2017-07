Thom Yorke insiste en que concierto en Israel no implica apoyar represión contra palestinos

El cantante Thom Yorke, líder de la célebre banda Radiohead, ha tenido que salir una vez más a la palestra para defender su decisión de ofrecer un multitudinario concierto en la ciudad israelí de Tel Aviv este próximo 19 de julio, un gesto que en los últimos meses ha venido recibiendo un sinfín de críticas desde ciertos sectores de la opinión pública británica e incluso por parte de otros músicos de la talla de Roger Waters, fundador de Pink Floyd.

Estas reacciones tan airadas están directamente ligadas al boicot iniciado por varias personalidades del mundo de la cultura y la sociedad civil contra el estado hebreo en señal de protesta por la ocupación de los territorios palestinos y la represión sistemática que, a su juicio, ejerce el gobierno de Benjamin Netanyahu con especial crudeza desde hace varios años.

El último en sumarse a esta iniciativa y en exigir directamente a Thom Yorke la suspensión del recital ha sido el reputado director británico Ken Loach -responsable de uno de los mejores estrenos del año, 'Yo, Daniel Blake'-, quien no ha dudado en dirigirse a él a través de la red social Twitter para darle a elegir entre dos opciones que, en su opinión, determinarán su posicionamiento ante tan complejo conflicto internacional.

"Radiohead tiene que decidir si quieren estar del lado del opresor o del oprimido. La cuestión es muy sencilla", ha escrito el cineasta en su cuenta personal incluyendo una mención al propio cantante para que se enterara cuanto antes del contenido de su mensaje.

La respuesta de Thom Yorke al planteamiento algo restrictivo que sobre la situación le ha presentado el cineasta no se ha hecho esperar. A través de la misma plataforma, el músico ha rechazado de plano la idea de asociar la celebración de un espectáculo musical a la expresión de las opiniones políticas y, sobre todo, ha empleado una ingeniosa analogía para defender que tocar en Israel no equivale a apoyar la opresión a los palestinos.

"Actuar en un país no es lo mismo que validar su gobierno. Llevamos 20 años tocando en Israel independientemente del color político del partido que estuviera en el gobierno. Desde luego, ha habido gobiernos más liberales que otros y lo mismo ocurre en América. No apoyamos a Netanyahu al igual que no apoyamos a Donald Trump y aun así seguimos actuando en Estados Unidos. La música, así como otras manifestaciones artísticas, trata de atravesar fronteras y no crear nuevas barreras, trata de favorecer una mentalidad abierta y no una cerrada. La música está ligada a la libertad de expresión, a la humanidad y al diálogo. Espero haber aclarado mi postura, Ken", le ha contestado el músico en la esfera virtual.