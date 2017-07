Thomas Dekker hace pública su homosexualidad

El actor Thomas Dekker, conocido por participar en la serie 'Héroes' y en la película 'La decisión de Anne', ha querido salir al paso de los rumores que comenzaron a circular la semana pasada a raíz de las declaraciones realizadas por el guionista Bryan Fuller -con quien el intérprete ha trabajado anteriormente-, denunciando que uno de sus conocidos en la industria había sido víctima de discriminación debido a su homosexualidad, un tema que desde su agencia de representación le habrían prohibido discutir en público.

La esfera virtual no tardó en identificar a Dekker como el misterioso hombre al que se refería Fuller, una situación que ha empujado al artista de 29 años a echar mano de las redes sociales para anunciar con orgullo que, en efecto, es homosexual y que además, desde hace unos meses, es también el flamante marido de un hombre muy afortunado.

"Mi orientación sexual ha vuelto a ser puesta en entredicho esta semana cuando un gay muy famoso aprovechó un discurso de agradecimiento tras ganar un premio para 'sacarme del armario'. Aunque no utilizó mi nombre, los muchos detalles que ofreció hizo muy fácil que el público y los medios conectaran los puntos y me identificaran.

Aunque se trata de una situación algo rara e incómoda, quiero darle las gracias porque me presenta una ocasión ideal para decir que, en efecto, soy un hombre que ama a otro hombre, y que se siente muy orgulloso de ello", ha escrito Dekker en un largo ensayo difundido a través de su cuenta de Twitter, en el que realiza una revelación aún más importante: "De hecho, este mismo abril me casé con mi marido y no podría ser más feliz".

En ese mismo comunicado, también ha querido aclarar que nunca ha mentido o escondido su sexualidad, pero que ahora -una vez que se ha convertido en el objeto de interés mediático- quiere ser él, y no una tercera persona, quien aclare de una vez por todas a quién ama.

"Nunca he mentido a la prensa acerca de mi fluidez sexual, pero la afirmación de que he salido del armario realizada por ese hombre no es cierta. Porque hasta ahora no lo había hecho oficialmente. Me niego a que se me arrebate esa inmensa felicidad que me pertenece a mí y solo a mí. El decir esas palabras yo mismo: Soy gay. Ese es un honor que nadie puede robarme", concluye.