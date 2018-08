Tiffany Haddish quiere vivir una apasionante historia de amor con un hombre británico

Puede que la actriz y humorista Tiffany Haddish (38) solo visite el Reino Unido de forma esporádica para presentar sus últimos estrenos cinematográficos o para ofrecer alguno de esos espectáculos de monólogos que tanta fama le han reportado al otro lado del Atlántico.

Sin embargo, la distancia que, por regla general, le separa del país europeo no parece ser un impedimento para que la artista fantasee estos días con la perspectiva de acabar pasando el resto de su vida junto a un atractivo y educado caballero británico: si puede ser, uno por cuya sangre fluyan siglos de historia y múltiples hazañas.

"Estoy soltera y creo que en este país tengo un montón de oportunidades para encontrar el amor, ya que siento que hay muchos hombres de abolengo y de esos que tienen una herencia familiar extraordinaria. Me encantaría estar con un hombre que provenga de un linaje de gente notable. Eso es lo que quiero cada vez que vengo aquí. Además, me encantan la historia y los acentos de este país", ha bromeado la intérprete a su paso por el programa de entrevistas de Jonathan Ross.

Tanto es así, que la estrella de la comedia ha estado aprovechando parte de su actual visita a Londres, donde ha tenido la oportunidad de cenar en algunos de los restaurantes más exclusivos de la capital británica, para explorar el mercado de solteros e interrogar de paso a sus potenciales pretendientes a través de ese estilo tan directo y a veces brusco que le suele caracterizar.

"Una noche estuve cenando en un restaurante bastante sofisticado y me puse a ligar con un tipo. Le pregunté que cuántas 'baby mamas' tenía y si tenía hijos. Y cuando me dijo que no, le dije directamente: '¿Te gustaría salir conmigo?'", ha revelado en la misma entrevista al tiempo que provocaba las carcajadas del público y dejaba estupefacto al afamado presentador.