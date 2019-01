Tiffany Haddish se disculpa tras el fiasco de su último espectáculo en Miami

A diferencia de otras artistas que prefieren aguantar las críticas con estoicismo y sin rechistar tras una mala noche sobre el escenario, la humorista Tiffany Haddish no se lo ha pensado dos veces antes de echarse a las redes sociales para pedir disculpas por el desastroso espectáculo que ofreció este lunes -en plena Nochevieja- en Miami, el cual provocó que varios espectadores abandonaran incluso la sala después de que a la también actriz se le olvidaran algunos chistes y ofreciera ciertas bromas que pecaron de mediocres.

"Sí, esto ocurrió... Ojalá hubiera sido mejor, Miami, y rezo porque esto no se repita jamás. ¡Tengo el presentimiento de que una noche así no va a producirse de nuevo!", ha escrito con optimismo la intérprete en su perfil de Twitter a modo de respuesta a un artículo de prensa francamente demoledor sobre su número.

Como se desprende de lo publicado este miércoles por el portal de noticias TMZ, que ha incluido en su página web algunos extractos de la fatídica actuación grabados con un teléfono móvil, la estrella de la comedia ya era plenamente consciente durante su tiempo en el escenario de que las cosas no estaban saliendo precisamente como esperaba.

De hecho, Tiffany llegó a confesar que le resultaba "extraño" estar padeciendo un ataque de amnesia repentino al tiempo que trataba de justificar su pobre rendimiento con la mala fortuna de no poder estar siempre "al máximo nivel".

"Esto es muy extraño para mí, de verdad. No se puede estar al máximo nivel todos los días, pero hay que seguir adelante y afrontar las cosas como vengan. Esta va a ser probablemente la última vez que me veáis así, porque no pienso volver a permitirlo. Jamás dejaré que esto vuelva a ocurrir", le habría dirigido al público en un momento del show.