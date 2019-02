Tiffany Haddish rechazó ser la madrastra de Drake

En el pasado, la humorista Tiffany Haddish ya había hablado largo y tendido en varias ocasiones de su cita con Drake que nunca llegó a suceder debido a una emergencia familiar que obligó al rapero a regresar a Canadá en el mismo día en que estaba previsto que salieran a cenar juntos.

"Le dije que no pasaba nada. Podía haber ganado 100.000 dólares ese día, pero quería ver qué podía suceder con D, pero está bien, no pasa nada", le confesó a su amiga a Jada Pinkett Smith en el programa "Red Table Talk" que esta última graba para Facebook.

El comprensible enfado de la también actriz se explicaba además por el tiempo que había dedicado a prepararse para su encuentro depilándose el bigote y las axilas y comprándose un nuevo vestido.La cómica ha vuelto a recordar esa historia en una nueva entrevista a la revista Glamour, pero en esta ocasión su versión de los hechos ha variado ligeramente hasta dar a entender que nunca hubo planes concretos para que se vieran.

"A ver, fue Drake el que me envió un mensaje directo por Instagram. Le vi unos días más tarde y me preguntó que por qué no le había respondido y le dije que, en primer lugar, ni siquiera sabía que me siguiera. Pero en realidad lo único que quería era saber si aparecería en un videoclip suyo. Así que grabé el vídeo y pensé que a lo mejor podía suceder algo. Le pregunté directamente si me iba a invitar a cenar. Me dijo que sí, que podríamos cenar juntos, y nunca volví a saber nada más de él. Fue culpa mía, porque me mostré muy ansiosa. Debería haberle dicho que necesitaba comprobar si estaba libre y preguntarle quién era y a qué se dedicaba", ha revelado.

Sorprendentemente a Tiffany se le presentó más adelante otra oportunidad de volver a ver al rapero -al menos a largo plazo- cuando el padre de este, Dennis Graham, se puso en contacto con ella para ofrecerse a acompañarla en la cita que su hijo canceló: "Su padre sí que me escribió y le rechacé. ¡No quiero ser la madrastra de Drake!".