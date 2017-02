Tiffany Trump ya tiene con quien sentarse en los desfiles de Nueva York

La aparición de la joven Tiffany Trump el pasado lunes en el desfile de Philipp Plein en Nueva York provocó una pequeña gran revolución cuando varios editores y otras personalidades del mundo de la moda se apresuraron a cambiar de asiento para no sentarse cerca de la hija del presidente Trump. Como no podía ser de otra forma, en las redes sociales no tardaron en empezar a circular varias imágenes de la joven aparentemente sola en el evento, que consiguieron que muchos -incluido el propio Philipp Plein- se apiadaran de ella por el desaire público que se había visto obligada a soportar por aquellos que quisieron hacer pagar injustamente a la hija por las acciones de su padre, por muy reprobables que estas sean.

"Sabes qué, Tiffany, se supone que aún debo acudir a un par de desfiles más. No sé qué sucederá en ellos, pero yo me voy a sentar contigo. Allí nadie estaba hablando de política. Se va a apreciar la moda. Ella no quería hablar de su padre, estaba allí para ver las creaciones", aseguró la protagonista de 'Ghost' en el programa 'The View'.Lo más sorprendente de todo es que la propia Tiffany ha querido responder ahora a la intérprete para darle las gracias y aceptar su ofrecimiento."Gracias Whoopi Goldberg, a mí también me encantaría sentarme contigo", le aseguró la guapa rubia, fruto del segundo matrimonio de Donald Trump con Marla Maples, con quien estuvo casado de 1993 a 1999.

Durante la campaña electoral que llevó a su padre a la Casa Blanca, Tiffany mantuvo un perfil muchísimo más discreto que su hermana mayor Ivanka, hija de Trump y su esposa Ivanna y la favorita de todos los cinco retoños del comandante en jefe de Estados Unidos, según la habladuría popular. Los rumores afirman que la imagen de Tiffany fue duramente controlada durante la carrera presidencial, llegando incluso a controlarse su Instagram para que no dañara la imagen del empresario reconvertido en candidato por el partido republicano.