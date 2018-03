Timothée Chalamet cree que su nombre suena "pretencioso"

Aunque nació y ha pasado la mayor parte de su vida residiendo en la ciudad de Nueva York, la herencia francesa de Timothée Chalamet se ve claramente reflejada en su nombre y apellidos y, todo sea dicho, desde que saltó a la fama internacional por su aclamado papel de Elio en la cinta 'Call Me By Your Name' muchos periodistas y aficionados han tenido más de un problema a la hora de pronunciar tanto uno como otro de la forma correcta.

En opinión del joven intérprete, quien ya se dio a conocer en otro éxito de taquilla, la cinta de Christopher Nolan 'Interstellar', una de las razones que explicarían tanta dificultad a la hora de referirse a él tiene que ver con lo supuestamente "pretencioso" de su nombre, aunque teniendo en cuenta que quiere mostrarse ante la opinión pública como un artista serio y solvente, tampoco es que esté muy por la labor de que la gente se dirija a él empleando algunos de los diminutivos habituales del mismo.

"De toda la vida me han llamado Timmy, pero a medida que me iba haciendo mayor me di cuenta de que ese apelativo podría hacerme parecer demasiado joven, así que empecé a usar Timothée desde entonces. También pensé en Timo o Tim, pero no funcionaban. La verdadera pronunciación del nombre es 'Timotey', porque es un nombre francés, pero no le puedo pedir a la gente que me llame así porque suena bastante pretencioso", ha explicado a la revista V.

Pese a que en la aplaudida película de Luca Guadagnino el artista de 22 años hace gala de un italiano impecable cada vez que su personaje deja temporalmente de lado el inglés, en la vida real el segundo idioma que domina Timothée es evidentemente el francés, una lengua que ha heredado de su padre y de la que reconoce que, al menos a la hora de actuar, le ayuda a "concentrarse mejor".

"Cuando actúo en francés, la verdad es que me sorprende lo humilde que me hace sentir este idioma, mucho más que el inglés. Crecí hablando francés con mi padre, por lo que es una lengua con un valor sentimental muy especial para mí, así que cuando lo hablo en la vida cotidiana o lo utilizo como herramienta de trabajo, siento que me concentro mejor", ha revelado en la misma conversación.