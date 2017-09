Tini Stoessel se come a besos a Pepe Barroso

635x357 Tini Stoessel y Pepe Barroso en el vídeo compartido por la argentina en (c) Instagram. EFE

Cuando dio comienzo su romance con Pepe Barroso tras conocerle grabando el videoclip de la canción 'Great Escape', la cantante Tini Stoessel ya sabía -como explicó en sus primeras entrevistas al respecto- que la suya tendría que ser una relación a distancia debido a sus compromisos profesionales y a los de su chico, que además de trabajar esporádicamente como modelo estudia en Los Ángeles.

Sin embargo, por el momento esto no parece haber sido un impedimento para que su relación siga afianzándose cada día más. Después de disfrutar de unas románticas vacaciones en Ibiza y el sur de España, durante las que la argentina se integró perfectamente en la familia de su chico, como probaba la foto que él compartió de todos cenando juntos, ambos se vieron obligados a separarse de nuevo para que ella retomara su agenda de conciertos por Latinoamérica.

Tras presentarse con éxito ante sus fans de Perú y Chile, y antes de actuar el 17 y 20 de este mes en Sao Paulo y Buenos Aires respectivamente junto al grupo The Vamps, la artista parece haber encontrado tiempo para tomarse un breve descanso y reencontrarse con su chico.

Aunque se desconoce si ha sido ella quien ha viajado a Estados Unidos o si el guapo español y ella se han encontrado en algún punto intermedio, lo que está claro es lo mucho que Tini ha extrañado a su novio, a tenor del divertido vídeo que ha compartido en la sección de Stories de su perfil de Instagram, en el que aparece dándole besos en la mejilla en bucle.

Por su parte, y manteniéndose fiel a su perfil mucho más discreto que el que de su novia, Pepe ha preferido no pronunciarse sobre la romántica reunión que parece haber protagonizado con la estrella del pop.Fiel a su carácter abierto y sincero, Tini no ha evitado hablar en ningún momento acerca de la etapa tan ilusionaste que vive gracias a su pareja, por quien no duda en proclamar a los cuatro vientos su amor en la esfera virtual.

"Momentos inolvidables... Gracias por hacerme la mujer más feliz, por amarme y cuidarme cada día. Sos todo lo que siempre soñé, te amo con todo mi corazón", aseguraba recientemente en Instagram junto a un selfie en el que él aparecía nuevamente dándole un tierno beso en la mejilla.