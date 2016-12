Todd Fisher: "Se fue para estar con Carrie" tras muerte de Debbie Reynolds

La actriz Debbie Reynolds, protagonista de la película 'Cantando bajo la lluvia', ha fallecido este miércoles a los 84 años tras sufrir un derrame cerebral, según ha informado su hijo Todd Fisher. La triste noticia llega apenas un día después de confirmarse la muerte de su hija, la legendaria princesa Leia de 'Star Wars' Carrie Fisher.

"Se fue para estar con Carrie. De hecho, esas fueron las últimas palabras que pronunció esta mañana. En concreto, me dijo que estaba sufriendo mucho estrés. Durante los últimos días había conseguido guardar la compostura de una forma admirable, pero obviamente estaba sometida a muchos estrés y emociones. La pérdida de Carrie fue el desencadenante de todo esto", aseguró a E! News Todd, de 58 años, que ahora se siente inmensamente preocupado por cómo afectará la pérdida de su madre y de su abuela a su sobrina Billie Lourd, hija de Carrie y de su expareja Bryan Lourd.

Aunque su hijo no ha querido ofrecer más información acerca de las circunstancias que rodearon el repentino deceso de su madre, según la información a la que ha tenido acceso el portal TMZ Debbie había acudido a su casa para comenzar a planear los detalles del funeral de Carrie cuando comenzó a sentirse indispuesta y fue trasladada al hospital.

Apenas unas horas antes, la veterana actriz había realizado un emotivo comunicado agradeciendo las muestras de cariño que su familia y ella habían recibido tras la muerte de su primogénita, que sufrió un paro cardíaco el pasado viernes a bordo de un vuelo de Londres a Los Ángeles a consecuencia del cual falleció cuatro días después.

"Muchas gracias a todos los que apreciaron el talento de mi querida y maravillosa hija. Me siento muy agradecida por vuestras oraciones y condolencias que ahora la guiarán hasta su próxima parada. Con mucho cariño, la madre de Carrie", aseguraba a través de su página de Facebook.

Joan Collins, que trabajó con Debbie en la comedia de 2001 'These Old Broads', ha sido una de las primeras en rendir tributo a la artista a través de sus redes sociales.

"Tengo el corazón roto por la muerte de Debbie. Era una amiga maravillosa, cariñosa, y una compañera increíble. Rezo por Todd (su hijo) y por Billie (su nieta)", escribió en su cuenta de Twitter.

El compañero de reparto de Carrie en la franquicia 'La guerra de las galaxias', Mark Hamill, que el miércoles ya lamentó la trágica desaparición de su querida princesa guerrera, como él mismo la definió, ha quedado profundamente afectado por la noticia del fallecimiento de la madre de su buena amiga.

"Un año muy muy cruel", se limitó a escribir en sus redes sociales junto a una imagen que decía más que mil palabras, en la que un hombre aparece golpeando el número seis del año 2016, que tantas estrellas del mundo del entretenimiento nos ha robado.

Las nuevas generaciones de la industria de la música y el cine también lloran la desaparición de dos grandes mujeres y referentes, especialmente en el caso de aquellos que conocen en persona a la joven Billie Lourd, como parece ser el caso de la cantante Ariana Grande, quien le ha enviado un mensaje ofreciéndole el pésame y todo su apoyo.

"Te quiero Billie, mucho, mucho. Que descanse en paz Debbie", escribió en un tuit.

i love you billie. so so much. rest in peace, debbie reynolds.