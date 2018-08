Tom Daley: "La paternidad me ha cambiado la vida"

A pesar de las muchas dificultades -administrativas y también las ligadas a los prejuicios ajenos- que entraña para una pareja homosexual adentrarse en una experiencia en principio tan emocionante como la de la paternidad, el saltador olímpico Tom Daley y su no menos reputado marido, el oscarizado guionista Dustin Lance Black, no podrían estar más satisfechos con los resultados que se desprenden del complejo proceso de gestación subrogada en el que se embarcaron para poder dar la bienvenida, el pasado mes de junio, a su pequeño Robert.

"Sé que todo el mundo va a decir lo mismo, que tener un hijo es el mayor logro al que puedes aspirar en la vida. Pero también creo que hasta que no lo tienes no vas a entender de verdad lo que acarrea. Cuando pude sostener a mi hijo por primera vez, me quedé de piedra, maravillado. Tu perspectiva sobre el mundo, y la vida en general, te cambia por completo", se ha sincerado el joven deportista en conversación con la emisora de radio BBC Radio 2.

A la hora de explorar las diferentes opciones con las que poder cumplir su sueño de ser padres, Dustin y Tom no tuvieron otro remedio que recurrir a la flexibilidad que, en ese sentido, les ofrecían las leyes estadounidenses -las del país natal del artista- para asegurarse de contar con todas las garantías necesarias de cara a una paternidad carente de más obstáculos de los estrictamente necesarios.

"Teniendo en cuenta cómo funciona el proceso de la subrogación, preferimos hacerlo en Estados Unidos. La verdad es que ya estábamos allí porque queríamos hacer un documental sobre el modelo que impera en el país de mi marido, pero como en Reino Unido la ley está algo obsoleta y no protege a la gestante tanto como debería, tuvimos claro que era ahí donde debíamos hacerlo", ha aseverado en la misma entrevista.