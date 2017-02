Tom Hiddleston orinó sobre su compañero y tocayo Tom Hollander

El actor Tom Hiddleston ha querido destapar un secreto que muchos hubiesen preferido mantener en la intimidad y que incumbe también a Tom Hollander, su compañero de reparto en la miniserie 'The Night Manager'.

Los dos intérpretes rodaron juntos en Mallorca la premiada historia de acción sobre el tráfico de armas, aunque fue fuera del set donde Hollander sufrió un pequeño 'accidente' con el que a su tocayo y amigo, como buen caballero inglés, no le quedó más remedio que ayudarle aunque fuera muy a su pesar.

"A Tom [Hollander] le picó una medusa y me gritó desde el otro extremo de la playa: 'Eh, amigo, ¿podrías venir aquí y hacerme pis encima?'. Y yo accedí generosamente a hacerlo", confesó entre risas el último exnovio de Taylor Swift en el programa de televisión de Graham Norton.

Irónicamente, después de enfrentarse a tan incómodo momento, el famoso actor -responsable de interpretar a Loki en la saga de 'Thor'- descubrió que su 'ayuda' no había servido para nada.

"He estado leyendo un poco sobre el tema desde entonces y no creo que funcione. Es una leyenda urbana", sentenció.Tras el éxito cosechado con su papel en 'The Night Manager', por el que ganó un Globo de Oro, volverá a la gran pantalla el próximo 10 de marzo con el estreno de su nueva película, 'Kong: Skull Island'.

A pesar de haberse convertido en una gran estrella del cine, Tom aún recuerda cómo durante sus años en el prestigioso internado Eton, donde han estudiado los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra y el ex primer ministro David Cameron, su entonces compañero Eddie Redmayne conseguía siempre papeles mucho más relevantes que él en las producciones teatrales del colegio.

"Eddie Redmayne y yo actuamos juntos en 'Pasaje a la India'. Él interpretaba el papel femenino, ¡mientras que yo era la pata delantera del elefante que él montaba!", recordó divertido.