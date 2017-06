Tom Holland tiene pánico a las arañas

Puede que en la ficción Tom Holland se haya metido ya en dos ocasiones en la piel de Peter Parker, un joven que tras recibir la picadura de una araña radioactiva termina convirtiéndose en el superhéroe conocido como Spiderman, en honor a las habilidades arácnidas que desarrolla en consecuencia.Irónicamente, en la vida real el actor británico no quiere ni oír hablar de estos inquietantes insectos de ocho patas, que le producen un pavor y un nerviosismo incontrolables por la agilidad que demuestran al aparecer y desaparecer de las paredes con tanto sigilo como su personaje de las películas de Marvel.

"No me gustan las arañas simplemente porque son escurridizas. Me dan mucho miedo. Además son peludas, qué asco. Cuanto más me hacen esta pregunta, más miedo me dan, así que voy a intentar convencerme a mí mismo de que no me asustan", reveló al portal de noticias australiano News.co.au.Su llamativa fobia a las arañas no le impidió, sin embargo, presentarse en 2015 a las audiciones que buscaban sustituto al actor Andrew Garfield una vez que se confirmó que este no retomaría el papel. Para conseguir el que por ahora es el personaje más mediático de su breve trayectoria interpretativa, el extrovertido artista no dudó en pedir ayuda a su colega de profesión Chris Hemsworth -con quien había coincidido en 'En el corazón del mar'- para aprovechar la influencia que este podría tener dentro de los estudios Marvel -hay que recordar que el australiano da vida a Thor en las cintas de 'Los Vengadores' y en la propia franquicia del dios nórdico- y que sin duda le resultarían muy útiles a la hora de hacerse con el papel.

"Recuerdo haberle enviado un correo que decía: '¡Eh, colega! ¿Qué tal? Solo para que lo sepas, estoy haciendo el casting para Spiderman y he pensado que estaría muy bien si pudieras recomendarme'. Y él me respondió: 'Sí, le diré al productor que siempre llegas tarde y que nunca recuerdas tu parte del guion'. Así que, gracias Chris", bromeó en la misma entrevista.

El marido de Elsa Pataky acabó demostrando que tiene un corazón de oro al reunirse con Kevin Feige, presidente de la mencionada productora, con el objetivo de convencerle de que Tom Holland era el candidato ideal para enfundarse el ajustado traje de Spiderman, un factor esencial a la hora de convertirle en el flamante protagonista de 'Spider-Man: Homecoming', que llegará a las salas de cine de todo el mundo este mes de julio.