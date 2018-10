Tom Jones asegura sentirse "más fuerte que nunca" tras sus últimos problemas de salud

Al margen de que el pasado verano se viera obligado a cancelar una significativa tanda de conciertos como consecuencia de una grave infección que, además, le mantuvo ingresado en el hospital durante varias semanas, lo cierto es que el cantante Tom Jones ha querido dejar claro, tras su reciente regreso a la actividad profesional, que se encuentra en un estado de forma inmejorable teniendo en cuenta sus 78 años de vida.

"Creo que sí. La verdad es que me siento más fuerte que nunca. No siento que nada haya cambiado demasiado desde entonces [en referencia a su hospitalización]. Simplemente soy una versión más vieja de lo que era hace 40 años", ha respondido con humor en una entrevista al diario británico Daily Mirror tras ser preguntado si seguía sintiéndose como aquella 'Sex Bomb' a la que cantaba en su tema homónimo de 1999.

El incombustible intérprete comprende hasta cierto punto que, cada vez que sufre un bache de salud con tan avanzada edad, la prensa y sus fervientes seguidores se preocupen en exceso y saquen a relucir su lado más alarmista. Sin embargo, los contratiempos sufridos el pasado verano no son, en su opinión, demasiado diferentes a los que ya solía sufrir en otros momentos de su dilatada trayectoria.

"Creo que si esto hubiera ocurrido en otra etapa de mi carrera, nadie le habría dado tanta importancia y prácticamente habría pasado desapercibido.El caso es que iba de camino a Londres cuando empecé a encontrarme un poco débil, y como no me encontraba demasiado bien me recomendaron que fuera al médico para evaluar mi estado. Estuve allí unos cuatro días y determinaron que se trataba de una infección vírica. Me dieron antibióticos por vía intravenosa y ya está, me recuperé", ha asegurado para acabar de tranquilizar a su público y dejar claro que muy pronto volverá a ocupar su sillón de 'coach' en la edición británica del concurso 'La Voz'.