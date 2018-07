Tom Parker reconoce haber echado de menos a sus compañeros de The Wanted

Puede que el grupo juvenil The Wanted, considerado como el predecesor más inmediato de la más exitosa formación One Direction, se disolviera a mediados del año 2014 en medio de un agrio cruce de acusaciones entre sus miembros y con el dudoso honor de contar con un exiguo catálogo de sencillos de efímera popularidad a modo de legado.

No obstante, el cantante Tom Parker (29), quien contrajo matrimonio la semana pasada con su ya esposa Kelsey Hardwick, no dudó en invitar a todos y cada uno de sus antiguos compañeros a la boda que se celebró en la bucólica granja Ridge Farm (Surrey, Inglaterra) con la esperanza de que jugaran un papel significativo en la ceremonia, una petición que, desgraciadamente, no derivó en un reencuentro completo entre todos los integrantes del grupo.

"Fue todo muy extraño, porque les mandé un email a todos los chicos para pedirles que ejercieran de 'acomodadores' en mi boda. No nos hemos vuelto a juntar desde 2014 y pensé que mi boda sería un escenario inmejorable para hacerlo. Siva y Nathan me dijeron en un principio que no sabían si iban a poder, y más adelante, cuando les pedí medidas para sus trajes, el primero me dijo que no y el otro ni siquiera contestó a mi mensaje", ha revelado Tom a la revista OK!

A pesar de la notable ausencia de Nathan Sykes y Siva Kaneswaran -Max George y Jake McGuinness sí asistieron- en una fecha tan señalada, lo cual parece sugerir que ese reencuentro con el que sueñan sus fans de cara al décimo aniversario de la fundación del grupo no será tan fácil de materializar, Tom y Kelsey pudieron disfrutar de uno de los "mejores" días de sus vidas al darse el 'sí quiero' delante de sus respectivas familias y amigos más cercanos."¡Fue el mejor día de nuestras vidas, por supuesto!", ha sentenciado Tom para dejar paso a su flamante esposa, quien ha confesado que siempre quiso casarse en un entorno campestre y, por tanto, en un lugar carente de restricciones tanto de tiempo como de nivel de decibelios.

"Siempre quise casarme al aire libre, así que fue perfecto. Además tampoco teníamos límites de hora y pudimos estar de fiesta hasta las doce de la noche", ha comentado encantada.