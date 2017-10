El rockero Tom Petty en condición delicada tras infarto

El rockero estadounidense Tom Petty fue hospitalizado y se halla aparentemente en estado grave tras sufrir un ataque cardíaco, informó el lunes el portal TMZ, mientras su hija negó con irritación los reportes de que había muerto.

TMZ y luego la cadena CBS publicaron, citando fuentes policiales anónimas, que el músico de 66 años había sido hallado en su hogar de Malibú el domingo, inconsciente y sin pulso.

No tenía actividad cerebral cuando llegó al hospital "y se tomó la decisión de desconectarlo de las máquinas que lo mantienen artificialmente con vida", dijo luego TMZ en Twitter.

El Departamento de Policía de Los Ángeles negó en la misma red social haber proporcionado esa información y una de las hijas del rockero, la artista Annakim Violette Petty, negó categóricamente que estuviera muerto.

Annakim atacó a la revista musical Rolling Stone, uno de los varios medios de comunicación que realizaron obituarios de Petty basados en informes de otros centros de prensa.

"¿Cómo te atreves a informar que mi padre ha muerto sólo para conseguir prensa porque tus artículos y fotos son tan anticuados?", escribió en un posteo de Instagram junto con una imagen de su padre en una portada de 1979.

Pero a la vez sugirió en otros posts que su padre estaba realmente enfrentando problemas de salud y agradeció a los que lo saludaban, sosteniendo: "Este ha sido el día más largo de mi vida".

Representantes de Petty no respondieron inmediatamente a los mensajes solicitando un comentario sobre la salud del rockero.

Petty -conocido por hits como "American Girl", "Don't Come Around Here No More" y "I Won't Back Down", terminó la semana pasada una gira para marcar los 40 años de su banda The Heartbreakers.

sct/lbc/yow/gv